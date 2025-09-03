Πέσιτς: «Δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι με την Τουρκία, αλλά ένα δύσκολο τεστ»

Η Σερβία προετοιμάζεται για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της φάσης του Eurobasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Ο προπονητής Σβέτισλαβ Πέσιτς τονίζει ότι το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι δεν είναι το πιο καθοριστικό του τουρνουά, θα λειτουργήσει ως κρίσιμο τεστ για να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση και η συνοχή της ομάδας.

Η Σερβία καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα στην ατομική ποιότητα των παικτών της και την ομαδική στρατηγική, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η απουσία του Μπογκντάνοβιτς λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέσιτς

Για το ματς με την Τουρκία: «Δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι του τουρνουά κόντρα στην Τουρκία, αλλά είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλός μας μέχρι στιγμής. Είναι ένα τεστ για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή».

Για την απουσία του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: «Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Κάθε παίκτης φέρνει κάτι διαφορετικό και βρίσκουμε νέες λύσεις. Οι φιλοδοξίες μας δεν αλλάζουν».

Για τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον τραυματισμό του: «Έχει τη σωστή προσέγγιση, εξακολουθεί να ενσωματώνεται, αλλά θα βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι».

Για τις κόντρες στο ματς με την Τουρκία: «Οι οπαδοί λατρεύουν τις ατομικές μάχες, αλλά για να κερδίσεις χρειάζεσαι και μια σταθερή βάση και ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει να φέρουμε και τα δύο στο παρκέ».