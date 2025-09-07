Πέσιτς: «Δεν είχα κάτι να πω τους παίκτες μου για τον ματς…»

Όνειρο ήταν και… πάει η διάκριση για τη Σερβία στο Eurobasket 2025, καθώς η Φινλανδία την νίκησε με 92-86 και την πέταξε εκτός συνέχειας. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού και αφού πρώτα έδωσε συγχαρητήρια στην Φινλανδία, στη συνέχεια ανέφερε πως δεν είχε τίποτα να πει στους παίκτες του μετά το τέλος του ματς, δείγμα του αδειάσματος που υπάρχει σε όλους στην ομάδα της Σερβίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέσιτς:

«Συγχαρητήρια στη Φινλανδία, έπαιξε ένα εξαιρετικό ματς απόψε. Άξιζε την νίκη. Αν κάποιος πιστεύει τους υποτιμήσαμε, δεν θα έπρεπε. Ξέραμε τι ομάδα είναι και πώς αγωνίζεται, με ενέργεια, με σουτ, με επιθετικά ριμπάουντ. Απόψε πήρε 20. Δεν βρήκαμε λύσεις σε αυτό το κομμάτι.

Το επιθετικό ριμπάουντ είναι σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Μας έβαλαν 92 πόντους. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση και τη στιγμή που είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το ματς, μας έβαλαν τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για να προκύψει το αποψινό αποτέλεσμα.

Δεν είχα κάτι να πω τους παίκτες μου μετά από τον αγώνα. Τι να πω. Ίσως τα πούμε αύριο, λιγάκι».