Η παράδοση της Εθνικής σε μικρούς τελικούς Eurobasket
Η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε στα ημιτελικά από την Τουρκία - Θα παίξει στον έκτο μικρό τελικό της ιστορίας της και θα διεκδικήσει το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο.
Η Εθνική Ελλάδας παραδόθηκε άνευ όρων στους Τούρκους. Ηττήθηκε με το «βαρύ» 94-68 και αποκλείστηκε από τον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ακόμα ένας στόχος. Και αυτός είναι το πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια!
Μέχρι σήμερα η Εθνική μας έχει βρεθεί πέντε φορές σε αυτό το σημείο, δηλαδή να παίξει σε μικρό τελικό, και έχει καταφέρει να νικήσει μόνο μία, το 2009 απέναντι στη Σλοβενία. Οι υπόλοιπες τέσσερις προσπάθειες (1993, 1995, 1997, 2001, 2007) κατέληξαν σε ήττες και στην πικρή 4η θέση.
Οι προηγούμενοι μικροί τελικοί της Εθνικής μας ομάδας:
1993 – Μόναχο, Ελλάδα-Κροατία 59-99
1995 – Αθήνα, Ελλάδα-Κροατία 68-73
1997 – Βαρκελώνη, Ελλάδα-Ρωσία 77-97
2007 – Μαδρίτη, Ελλάδα-Λιθουανία 69-78
2009 – Κατοβίτσε, Ελλάδα-Σλοβενία 57-56
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16»
Λιθουανία – Λετονία 88-79
Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Τουρκία – Σουηδία 85-79
Σερβία – Φινλανδία 86-92
Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
Πολωνία – Βοσνία 80-72
Ιταλία – Σλοβενία 77-84
Γαλλία – Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί
Λιθουανία– Ελλάδα 76-87 (69)
Τουρκία – Πολωνία 91-77 (70)
Γερμανία – Σλοβενία (71)
Φινλανδία – Γεωργία (72)
Ημιτελικοί
Γερμανία– Φινλανδία 98-86
Ελλάδα – Τουρκία 68-94
Αγώνας 3ης θέσης (14/9)
Ελλάδα – Φινλανδία (17:00)
ΤΕΛΙΚΟΣ (14/9)
Τουρκία – Γερμανία (21:00)
