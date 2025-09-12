Σπανούλης: «Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο»

Η Εθνική ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 και μοιραία ηττήθηκε από την Τουρκία με 94-68.

Ο τεχνικός της γαλανόλευκης, Βασίλης Σπανούλης, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στάθηκε στα πολλά λάθη που έκαναν οι παίκτες του, ενώ επισήμανε ότι η ομάδα του δεν ήταν ενεργειακά έτοιμη για να κοντράρει την αντίστοιχη του Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής της Εθνικής μίλησε και για το παιχνίδι που ακολουθεί με την Φινλανδία, όπου η γαλανόλευκη θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Στην άμυνα φάγαμε ότι είχαμε πει να μη φάμε.

Συμβαίνουν αυτά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, έχουμε άλλη μία ευκαιρία μπροστά μας για να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε τόσο πολύ. Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν είχαμε συγκέντρωση στην άμυνα», ανέφερε αρχικά.

Για την Φινλανδία και τον μικρό τελικό που ακολουθεί: «Θα τη δούμε και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι».