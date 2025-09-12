Πότε είναι ο μικρός τελικός του Eurobasket 2025 – Διεκδικεί το χάλκινο η Εθνική

Η Εθνική μας ηττήθηκε από την Τουρκία και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία.

Ο μικρός τελικός του Eurobasket 2025 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (14/9) στις 17:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 21:00 με την Γερμανία και τη Τουρκία, που θα παλέψουν για το χρυσό.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16»

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Ιταλία – Σλοβενία 77-84

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία– Ελλάδα 76-87 (69)

Τουρκία – Πολωνία 91-77 (70)

Γερμανία – Σλοβενία (71)

Φινλανδία – Γεωργία (72)

Ημιτελικοί

Γερμανία– Φινλανδία 98-86

Ελλάδα – Τουρκία 68-94

Αγώνας 3ης θέσης (14/9)

Ελλάδα – Φινλανδία (17:00)

ΤΕΛΙΚΟΣ (14/9)

Τουρκία – Γερμανία (21:00)