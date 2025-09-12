Πότε είναι ο μικρός τελικός του Eurobasket 2025 – Διεκδικεί το χάλκινο η Εθνική
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
Η Εθνική μας ηττήθηκε από την Τουρκία και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία.
Ο μικρός τελικός του Eurobasket 2025 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (14/9) στις 17:00.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 21:00 με την Γερμανία και τη Τουρκία, που θα παλέψουν για το χρυσό.
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16»
Λιθουανία – Λετονία 88-79
Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Τουρκία – Σουηδία 85-79
Σερβία – Φινλανδία 86-92
Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
Πολωνία – Βοσνία 80-72
Ιταλία – Σλοβενία 77-84
Γαλλία – Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί
Λιθουανία– Ελλάδα 76-87 (69)
Τουρκία – Πολωνία 91-77 (70)
Γερμανία – Σλοβενία (71)
Φινλανδία – Γεωργία (72)
Ημιτελικοί
Γερμανία– Φινλανδία 98-86
Ελλάδα – Τουρκία 68-94
Αγώνας 3ης θέσης (14/9)
Ελλάδα – Φινλανδία (17:00)
ΤΕΛΙΚΟΣ (14/9)
Τουρκία – Γερμανία (21:00)
