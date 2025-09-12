Γιάννης πασάρει, Κώστας Αντετοκούνμπο σκοράρει για την Εθνική (vid)
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε την μπάλα από τον Γιάννη και τελείωσε τη φάση.
Η Ελλάδα δεν μπήκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του Eurobasket 2025 κόντρα στην Τουρκία. Από τους ελάχιστους που μπήκαν στο κλίμα του μεγάλου αγώνα είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Ο διεθνής του Ολυμπιακού πέτυχε μερικά συνεχόμενα καλάθια, ενώ πραγματοποίησε και μία φοβερή τάπα στην άμυνα. Αλλά εκτός από εκείνον και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός κλίματος αγώνα.
Δείτε το σχετικό βίντεο της FIBA για τον Κώστα Αντετοκούνμπο:
FACT: Kostas Antetokounmpo deserves more appreciation.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Rv9d4mMT7P
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
