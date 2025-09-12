Παίζει ο Οσμάν στον ημιτελικό με την Ελλάδα

Εν τέλει ο Τσέντι Οσμάν θα αγωνιστεί κανονικά στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 21:00.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΡΤ ο άσος του Παναθηναϊκού, μετά τον αγώνα δρόμου που πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες, θα δώσει τελικά το «παρών» στο ιστορικό παιχνίδι της Εθνικής του ομάδας κόντρα στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Κανονικά ο Οσμάν

Ο Εργκίν Αταμάν είχε αναφέρει στις δηλώσεις του ότι η συμμετοχή του Οσμάν στον ημιτελικό θα ξεκαθαρίσει ουσιαστικά την ώρα του αγώνα.

Και εν τέλει ένα μισάωρο πριν το τζάμπολ οριστικοποιήθηκε ότι θα παίξει κανονικά στον σπουδαίο αγώνα, που θα κρίνει τον αντίπαλο της Γερμανίας στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025.