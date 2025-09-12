Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Τουρκία
Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον ημιτελικό της Εθνικής κόντρα στην Τουρκία στο Eurobasket 2025.
Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για τη «μάχη» κόντρα στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025 (21:00), με φόντο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Η FIBA ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής τους διαιτητές που θα διευθύνουν την του αποψινή κρίσιμη αναμέτρηση στην «Riga Arena».
Η τριάδα του ιστορικού αγώνα
Η διαιτητική τριάδα του αγώνα απαρτίζεται από τους: Ματ Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) και Χόρχε Βάσκεθ (Πουέρτο Ρίκο).
Τι λέει η παράδοση για το Ελλάδα – Τουρκία
Ως προς την παράδοση των αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων,σΣύμφωνα με τις αναμετρήσεις που υπάρχουν στο αρχείο της ΕΟΚ και περιλαμβάνουν τα επίσημα παιχνίδια της FIBA, τους φιλικούς αγώνες, ματς για βαλκανικά πρωταθλήματα και μεσογειακούς αγώνες, τότε οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί 68 φορές συνολικά, με την παράδοση να είναι ξεκάθαρα υπέρ μας (45 νίκες και 23 ήττες).
Σε επίπεδο Eurobasket η Εθνικής μας, με αυτή της Τουρκίας, έχουν έρθει αντιμέτωπες 5 φορές, με τη χώρα μας να έχει το απόλυτο με ισάριθμες νίκες και να θέλει απόψε στη Ρίγα να συνεχίσει το σερί της.
Ελλάδα – Τουρκία σε Eurobasket
03.06.1981 Νίκη της Εθνικής μας με 72-64, Ευρωμπάσκετ 1981
25.06.1997 Νίκη της Εθνικής μας με 74-52, Ευρωμπάσκετ 1997
06.09.2003 Νίκη της Εθνικής μας με 75-70, Ευρωμπάσκετ 2003
18.09.2009 Νίκη της Εθνικής μας με 76-74, Ευρωμπάσκετ 2009
07.09.2013 Νίκη της Εθνικής μας με 84-61, Ευρωμπάσκετ 2013
Κάπως έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς μας θέλουν την 6η συνεχόμενη νίκη τους σε Eurobasket κόντρα στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν, πετυχαίνοντας παράλληλα την 46η νίκη της χώρας μας κόντρα στους γείτονες, που θα μας στείλει στον τελικό και θα μας εξασφαλίσει ένα μετάλλιο.
