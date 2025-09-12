«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής (12/9, 21:00) την Τουρκία, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket, στη Ρίγα, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο και το τρόπαιο, στον μεγάλο τελικό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι πάνοπλη ενόψει της αναμέτρησης, ενώ θα έχει στο πλευρό της και κόσμο από το πρωί της ίδιας ημέρας έχει αρχίσει να αναχωρεί για τη Λετονία.

Έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα, με τρεις από αυτές να έχουν ήδη αναχωρήσει από Αθήνα, ενώ η τέταρτη έφυγε από Θεσσαλονίκη. Η άφιξή τους είναι προγραμματισμένη για τις 11:30 και αναμένονται συνολικά πάνω από 1.500 Έλληνες φίλαθλοι στο πλευρό της «γαλανόλευκης».

Δείτε εικόνες από τις αναχωρήσεις των Ελλήνων φιλάθλων:

Από εκεί και πέρα, οι Έλληνες φίλαθλοι θα είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους Τούρκους. Παράλληλα, από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει και οι αφίξεις πρώην παικτών και διοικούντων στη Ρίγα.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μέλη της ομάδας που το 2005 κατέκτησε το Eurobasket είναι ήδη στη Λετονία, ενώ ταξίδεψε επίσης και ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.

Μάλιστα σε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, οι Έλληνες φίλαθλοι κάνουν… πάρτι με συνθήματα υπέρ της Εθνικής, με τον κόσμο να δημοσιεύει βίντεο στα social media.

Οι Έλληνες φίλαθλοι μέσα στο αεροπλάνο και το πάρτι για την Εθνική: