Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)
Μπάσκετ 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:31

«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)

Πάνω από 1.500 θα είναι οι Έλληνες φίλαθλοι που θα στηρίξουν την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Τουρκία, στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket - Συνθήματα και... πάρτι μέσα στο αεροπλάνο

Σύνταξη
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής (12/9, 21:00) την Τουρκία, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket, στη Ρίγα, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο και το τρόπαιο, στον μεγάλο τελικό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι πάνοπλη ενόψει της αναμέτρησης, ενώ θα έχει στο πλευρό της και κόσμο από το πρωί της ίδιας ημέρας έχει αρχίσει να αναχωρεί για τη Λετονία.

Έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα, με τρεις από αυτές να έχουν ήδη αναχωρήσει από Αθήνα, ενώ η τέταρτη έφυγε από Θεσσαλονίκη. Η άφιξή τους είναι προγραμματισμένη για τις 11:30 και αναμένονται συνολικά πάνω από 1.500 Έλληνες φίλαθλοι στο πλευρό της «γαλανόλευκης».

Δείτε εικόνες από τις αναχωρήσεις των Ελλήνων φιλάθλων:

Από εκεί και πέρα, οι Έλληνες φίλαθλοι θα είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους Τούρκους. Παράλληλα, από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει και οι αφίξεις πρώην παικτών και διοικούντων στη Ρίγα.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μέλη της ομάδας που το 2005 κατέκτησε το Eurobasket είναι ήδη στη Λετονία, ενώ ταξίδεψε επίσης και ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.

Μάλιστα σε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, οι Έλληνες φίλαθλοι κάνουν… πάρτι με συνθήματα υπέρ της Εθνικής, με τον κόσμο να δημοσιεύει βίντεο στα social media.

Οι Έλληνες φίλαθλοι μέσα στο αεροπλάνο και το πάρτι για την Εθνική:

Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία

Ο Τσέντι Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης την Πέμπτη (11/9) κι έτσι εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολος ενόψει του αυριανού ημιτελικού ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11.09.25

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
