Γαλανόλευκη η παράδοση στο Ελλάδα – Τουρκία (vids)
Η θετική παράδοση που έχει απέναντι στην Τουρκία η Ελλάδα θα είναι οδηγός και σε αυτό τον ημιτελικό (12/9, 21:00) του Eurobasket.
Και τώρα οι δυο τους… Ελλάδα και Τουρκία κοντράρονται απόψε (12/9, 21:00) στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket, με στόχο να βρεθούν στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, εκεί που θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Φινλανδία.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παραταχθεί πάνοπλη στο ματς, την ώρα που ο Εργκίν Αταμάν θα περιμένει μέχρι και λίγο πριν το τζάμπολ της 67ης αναμέτρησης των δύο ομάδων σε όλες τις διοργανώσεις (συν τα φιλικά), τον τραυματία Τσέντι Όσμαν.
Τι λέει η παράδοση για το ματσάρισμα Ελλάδα – Τουρκία
Σύμφωνα με τις αναμετρήσεις που υπάρχουν στο αρχείο της ΕΟΚ και περιλαμβάνουν τα επίσημα παιχνίδια της FIBA, τους φιλικούς αγώνες, ματς για βαλκανικά πρωταθλήματα και μεσογειακούς αγώνες τότε οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί 68 φορές συνολικά, με την παράδοση να είναι ξεκάθαρα υπέρ μας (45 νίκες και 23 ήττες).
Σε επίπεδο Eurobasket η Εθνικής μας, με αυτή της Τουρκίας, έχουν έρθει αντιμέτωπες 5 φορές, με τη χώρα μας να έχει το απόλυτο με ισάριθμες νίκες και να θέλει απόψε στη Ρίγα να συνεχίσει το σερί της.
Ελλάδα – Τουρκία σε Eurobasket
03.06.1981 Νίκη της Εθνικής μας με 72-64, Ευρωμπάσκετ 1981
25.06.1997 Νίκη της Εθνικής μας με 74-52, Ευρωμπάσκετ 1997
06.09.2003 Νίκη της Εθνικής μας με 75-70, Ευρωμπάσκετ 2003
18.09.2009 Νίκη της Εθνικής μας με 76-74, Ευρωμπάσκετ 2009
07.09.2013 Νίκη της Εθνικής μας με 84-61, Ευρωμπάσκετ 2013
Κάπως έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς μας θέλουν την 6η συνεχόμενη νίκη τους σε Eurobasket κόντρα στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν, πετυχαίνοντας παράλληλα την 46η νίκη της χώρας μας κόντρα στους γείτονες, που θα μας στείλει στον τελικό και θα μας εξασφαλίσει ένα μετάλλιο.
