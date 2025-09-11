Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Η Ελλάδα προκρίθηκε στους «4» του Eurobasket 2025 μετά από μία εξαιρετική πορεία στην διοργάνωση.

Το σύνολο του Βασίλη Σπάνουλη θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό κόντρα στην Τουρκία (12/9, 21:00). Ενόψει της αναμέτρησης, ενδιαφέρον έχει και το πόσοι θεατές θα παρευρεθούν στη «Ρίγα Αρένα» για λογαριασμό των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι οι οπαδοί της γαλανόλευκης αναμένεται να είναι πάνω από 1.500 ίσως και 2.000, καθώς έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ για το μεγάλο ματς.

Όσον αφορά τους οπαδούς από την Τουρκία, εκείνοι αναμένεται να φτάσουν περίπου τους 1.000, από την στιγμή που έχουν προγραμματιστεί εξίσου πτήσεις τσάρτερ από Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ρεπορτάζ για το Ελλάδα – Τουρκία