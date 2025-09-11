sports betsson
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.09.2025 | 21:02
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Μπάσκετ 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:54

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Η Ελλάδα προκρίθηκε στους «4» του Eurobasket 2025 μετά από μία εξαιρετική πορεία στην διοργάνωση.

Το σύνολο του Βασίλη Σπάνουλη θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό κόντρα στην Τουρκία (12/9, 21:00). Ενόψει της αναμέτρησης, ενδιαφέρον έχει και το πόσοι θεατές θα παρευρεθούν στη «Ρίγα Αρένα» για λογαριασμό των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι οι οπαδοί της γαλανόλευκης αναμένεται να είναι πάνω από 1.500 ίσως και 2.000, καθώς έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ για το μεγάλο ματς.

Όσον αφορά τους οπαδούς από την Τουρκία, εκείνοι αναμένεται να φτάσουν περίπου τους 1.000, από την στιγμή που έχουν προγραμματιστεί εξίσου πτήσεις τσάρτερ από Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ρεπορτάζ για το Ελλάδα – Τουρκία

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία

Ο Τσέντι Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης την Πέμπτη (11/9) κι έτσι εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολος ενόψει του αυριανού ημιτελικού ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11.09.25

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Σκοτεινοί καιροί 11.09.25

Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και «αγαπημένου παιδιού» του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έφερε αναταραχή στον Τύπο των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη
Κόσμος 11.09.25

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη
Κοινό συμφέρον 11.09.25

Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, η σταθερότητα στη Λιβύη αποτελεί κοινό συμφέρον για Ρώμη και Άγκυρα. Στόχος, να γίνει χώρα στην οποία να μπορεί να επενδύει κανείς «υπέρ της ευημερίας όλων».

Σύνταξη
Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Και άλλες κατηγορίες 11.09.25

Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα

Σύνταξη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Συμφωνία με Βαρσοβία 11.09.25

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης

Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

«Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση» δήλωσε ο Λεκορνί. Αλλά ήδη κόμματα τον απειλούν με πρόταση μομφής

Σύνταξη
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Φαύλος κύκλος 11.09.25

Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς, η 11η Σεπτεμβρίου, εκτός από μία τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, είναι συνώνυμη με την υπερβολική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σπατάλη αίματος και πόρων σε ατέρμονους πολέμους στην Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία – Δεν βρέθηκε κάτι
Κόσμος 11.09.25 Upd: 23:23

Συναγερμός στο Καπιτώλιο μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών - Δεν βρέθηκε κάτι

Συναγερμός στο Καπιτώλιο με την αστυνομία να στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους να παραμείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Σύνταξη
Πολωνία: Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία – Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones
Κόσμος 11.09.25

Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία - Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι drones από τη Ρωσία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ναβρότσκι και συμφωνία για «την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο».

Σύνταξη
