Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.
- Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής
- Συνάντηση Κικίλια – Μπέργκαμ στα ναυπηγεία Ελευσίνας – «Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ θα συνεχιστεί»
- Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
- Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Η Ελλάδα προκρίθηκε στους «4» του Eurobasket 2025 μετά από μία εξαιρετική πορεία στην διοργάνωση.
Το σύνολο του Βασίλη Σπάνουλη θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό κόντρα στην Τουρκία (12/9, 21:00). Ενόψει της αναμέτρησης, ενδιαφέρον έχει και το πόσοι θεατές θα παρευρεθούν στη «Ρίγα Αρένα» για λογαριασμό των δύο χωρών.
Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι οι οπαδοί της γαλανόλευκης αναμένεται να είναι πάνω από 1.500 ίσως και 2.000, καθώς έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ για το μεγάλο ματς.
Όσον αφορά τους οπαδούς από την Τουρκία, εκείνοι αναμένεται να φτάσουν περίπου τους 1.000, από την στιγμή που έχουν προγραμματιστεί εξίσου πτήσεις τσάρτερ από Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη.
Δείτε παρακάτω το σχετικό ρεπορτάζ για το Ελλάδα – Τουρκία
- Η ΕΦΟΑ κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ
- Ανακοινώθηκε: Στο «Μετροπολιτάνο» θα γίνει ο τελικός του Champions League το 2027 (pic)
- Eurobasket 2025: Φαβορί η Ελλάδα σε ψηφοφορία της FIBA για την κατάκτηση του χρυσού! – Ψηφίστε
- Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
- Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase – Μέρες και ώρες
- Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις