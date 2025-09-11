Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Η Τουρκία συνεχίζει την προετοιμασία για τον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9), απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, για το Eurobasket 2025 και ο Σέιν Λάρκιν παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Ο γκαρντ της Εφές μίλησε για τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσουν το παιχνίδι, αλλά και την ατμόσφαιρα, την οποία περιμένει να είναι «ηλεκτρισμένη». Παράλληλα αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν εκ των κορυφαίων του κόσμου, αλλά και στο υπόλοιπο σύνολο της Εθνικής, το οποίο θα είναι εξίσου απειλητικό στον αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λάρκιν

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είμαστε πολύ έτοιμοι για την πρόκληση. Προφανώς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να τον σταματήσεις. Είμαι πολύ έτοιμος για την πρόκληση. Νομίζω ότι είμαστε επίσης ικανοί σαν ομάδα. Έχουμε πολλά παιδιά στην ομάδα που είναι επίσης σπουδαίοι παίκτες. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για να τον σταματήσουμε και έχουν να κάνουν την καλύτερη δουλειά για να μας σταματήσουν. Θα είναι ένα παιχνίδι – πρόκληση και για τις δύο ομάδες».

Για τις απαιτήσεις σε τόσο μεγάλο παιχνίδι: «Είναι αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχεις σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουμε πώς πρέπει να παρουσιαστούμε για να νικήσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχουμε προπονητή και παίκτες με τόση μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα παιχνίδια, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες».

Για τους την ποιότητα των παικτών τις Ελλάδας, πέραν του Γιάννη: «Αν κοιτάξεις στα ρόστερ των δύο ομάδων, υπάρχουν πολύ ποιοτικοί παίκτες και στις δύο πλευρές. Νομίζω ότι έχουν 7 ή 8 παίκτες Euroleague, που παίζουν πολλά λεπτά, έχουν πάει Final Four, έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα. Οι απειλές θα είναι σε όλο το παρκέ».

Για την πρόκριση στον τελικό: «Θα σημαίνει τα πάντα. Στο τέλος της ημέρας δε νομίζω ότι έχουμε πάει σε τελικό Eurobasket. Για εμάς το γεγονός ότι μπορούμε να είμαστε εδώ ως ομάδα, που πολλοί δεν μας περίμεναν σε αυτή την κατάσταση όταν το τουρνουά ξεκίνησε. Θα είναι τεράστιο για εμάς και έχουμε πολύ κίνητρο, να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ξεκινήσει».

Για το αν πρέπει να παίξουν πιο σκληρά: «Όλοι παίζουν σκληρά σε τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες ξέρουν τι προσπαθούμε να κάνουμε. Απλά πρέπει να βγούμε έξω και να παλέψουμε για κάθε χαμένη μπάλα, να προσέξουμε τις μικρές λεπτομέρειες και τα πράγματα που κερδίζουν αγώνες μπάσκετ. Έχουμε πολλή ποιότητα».

Για την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού: «Δε νομίζω ότι μπορείς πραγματικά να το καταλάβεις. Προφανώς παίζοντας στην Τουρκία τα τελευταία 7 χρόνια, απέναντι σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, σε πολλές καταστάσεις με μεγάλη πίεση, playoffs, Final Four. Πάντα υπάρχει ηλεκτρισμός στο παρκέ. Νομίζω ότι εκπροσωπώντας τη χώρα έχει περισσότερη περηφάνια σε αυτό».