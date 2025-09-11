Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Ελλάδα και Τουρκία κοντράρονται την Παρασκευή (12/9, 21:00) για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, με φόντο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει τα επικοινωνιακά «τρικ» ενόψει της «μάχης» με τη γαλανόλευκη, καθώς σε δηλώσεις του στα Μέσα της χώρας του, αναφέρθηκε και πάλι στη διαιτητική αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των αστέρων του NBA, ενώ τόνισε πως μοναδικός στόχος της ομάδας του είναι το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν για την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Ο Γιάννης επιτίθεται τρέχοντας κατευθείαν στον αντίπαλο. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Από ό,τι έχω δει, νομίζω ότι οι διαιτητές ήταν λίγο διστακτικοί στο να καταλογίσουν επιθετικά φάουλ εναντίον αστέρων του NBA σε προηγούμενα παιχνίδια. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες. Οι διαιτητές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα».

Για το πως θα αντιμετωπίσουν τον Γιάννη: «Δεν είναι εύκολο να τον περιορίσουμε, αυτό είναι γεγονός. Το σημαντικό δεν είναι οι πόντοι που θα σκοράρει αυτός, αλλά οι πόντοι που θα σκοράρει η ομάδα του. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο να μην επιτρέψουμε σε άλλους παίκτες να σκοράρουν».

Ο στόχος της Τουρκίας: «Τώρα που έχουν απομείνει τέσσερις ομάδες, ο μόνος μας στόχος από εδώ και πέρα είναι το τρόπαιο. Είμαστε έτοιμοι. Δεν θα έχουμε διαφορετική στρατηγική. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε μέχρι σήμερα».

Στη σημασία που έχει το ματς για τους λαούς των δύο χωρών: «Αύριο, εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία θα βλέπουν τηλεόραση. 7-8 εκατομμύρια από τα 10 εκατομμύρια κατοίκους της Ελλάδας θα βλέπουν επίσης τηλεόραση. Αυτό είναι σαν ντέρμπι. Αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένος. Έχω προπονήσει πολλούς αγώνες σαν κι αυτόν. Αν κερδίσουμε, θα βιώσουμε και εμείς τον ενθουσιασμό».