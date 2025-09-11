Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Παρασκευή (12/9, 21.00) την Τουρκία για μια θέση στον τελικό του Eurobasket 2025, με το… pre game να έχει αρχίσει από την Τετάρτη (10/9) με τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τις βολές που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Τουρκίας, στην media day της Ελλάδας, αναφέροντας πως περίμενε αυτά που είπε ο Αταμάν, ενώ τόνισε πως ο πολύπειρος τεχνικός, χρόνια τώρα προσπαθεί να «παίξει» με το μυαλό των αντιπάλων του.

Αναλυτικά η απάντηση του Σπανούλη στον Αταμάν:

«Εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα. Και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει.

Γιατί δε νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν. Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες».