Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Ελλάδα – Τουρκία: Η προϊστορία στις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο Εθνικές ομάδες
Μπάσκετ 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:50

Ελλάδα – Τουρκία: Η προϊστορία στις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο Εθνικές ομάδες

Δείτε την προϊστορία στα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας και την Τουρκία, ενόψει του μεταξύ τους ημιτελικού για το Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Η Ελλάδα πέρασε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε ημιτελικό Eurobasket και την ερχόμενη Παρασκευή (11/9) θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η προϊστορία μας με τους γείτονες είναι πολύ και σε δύο βράδια από απόψε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ευελπιστεί να το βελτιώσει με μία ακόμη νίκη που θα ισοδυναμεί με τη σημαντικότερη επικράτηση της τελευταίας 20ετίας περίπου!

Οι δύο ομάδες έχουν δώσει συνολικά 66 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβάνοντας και τα φιλικά. Η ελληνική ομάδα έχει τη μερίδα του λέοντος με 43 νίκες έναντι 23 των Τούρκων.

Αναλυτικά η προϊστορία Ελλάδα – Τουρκία:

25.06.1936 Ελλάδα-Τουρκία 12-49 Φιλικό
06.11.1946 Ελλάδα-Τουρκία 30-34 Φιλικό
19.03.1947 Ελλάδα-Τουρκία 35-25 Φιλικό
17.05.1949 Ελλάδα-Τουρκία 54-41 Ευρωμπάσκετ 1949
11.05.1951 Ελλάδα-Τουρκία 36-42 Ευρωμπάσκετ 1951
10.10.1951 Ελλάδα-Τουρκία 43-37 Μεσογειακοί Αγώνες
27.04.1952 Ελλάδα-Τουρκία 40-36 Φιλικό
17.11.1962 Ελλάδα-Τουρκία 55-72 Βαλκανικό Ανδρών
11.09.1963 Ελλάδα-Τουρκία 73-62 Βαλκανικό Ανδρών
18.09.1964 Ελλάδα-Τουρκία 80-69 Βαλκανικό Ανδρών
17.09.1966 Ελλάδα-Τουρκία 64-70 Φιλικό
21.12.1966 Ελλάδα-Τουρκία 76-62 Βαλκανικό Ανδρών
11.05.1967 Ελλάδα-Τουρκία 81-63 Βαλκανικό Ανδρών
16.09.1967 Ελλάδα-Τουρκία 84-87 Μεσογειακοί Αγώνες
25.12.1968 Ελλάδα-Τουρκία 74-99 Βαλκανικό Ανδρών
01.09.1969 Ελλάδα-Τουρκία 75-65 Βαλκανικό Ανδρών
22.09.1971 Ελλάδα-Τουρκία 80-89 Βαλκανικό Ανδρών
10.10.1971 Ελλάδα-Τουρκία 66-80 Μεσογειακοί Αγώνες
26.07.1972 Ελλάδα-Τουρκία 87-60 Βαλκανικό Ανδρών
14.05.1973 Ελλάδα-Τουρκία 84-81 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1973
12.09.1973 Ελλάδα-Τουρκία 60-64 Βαλκανικό Ανδρών
24.05.1974 Ελλάδα-Τουρκία 68-70 Κύπελλο Εθνών Ευρώπης
05.06.1975 Ελλάδα-Τουρκία 71-55 Κύπελλο Εθνών Ευρώπης
15.06.1975 Ελλάδα-Τουρκία 64-74 Ευρωμπάσκετ 1975
16.05.1977 Ελλάδα-Τουρκία 87-90 Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1977
18.12.1977 Ελλάδα-Τουρκία 72-63 Βαλκανικό Ανδρών
07.05.1978 Ελλάδα-Τουρκία 81-80 Βαλκανικό Ανδρών
19.05.1979 Ελλάδα-Τουρκία 87-77 Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1979
14.09.1979 Ελλάδα-Τουρκία 92-71 Βαλκανικό Ανδρών
17.09.1979 Ελλάδα-Τουρκία 86-73 Μεσογειακοί Αγώνες
12.09.1980 Ελλάδα-Τουρκία 62-56 Βαλκανικό Ανδρών
07.05.1981 Ελλάδα-Τουρκία 85-84 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1981
03.06.1981 Ελλάδα-Τουρκία 72-64 Ευρωμπάσκετ 1981
05.12.1981 Ελλάδα-Τουρκία 80-93 Βαλκανικό Ανδρών
04.05.1982 Ελλάδα-Τουρκία 77-82 Βαλκανικό Ανδρών
25.05.1982 Ελλάδα-Τουρκία 75-57 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1983
02.09.1983 Ελλάδα-Τουρκία 74-66 Βαλκανικό Ανδρών
16.09.1983 Ελλάδα-Τουρκία 73-77 Μεσογειακοί Αγώνες
16.05.1984 Ελλάδα-Τουρκία 83-73 Προολυμπιακό Τουρνουά
16.05.1984 Ελλάδα-Τουρκία 52-70 Βαλκανικό Ανδρών
15.09.1987 Ελλάδα-Τουρκία 66-77 Μεοσγειακοί Αγώνες
24.12.1988 Ελλάδα-Τουρκία 105-114 Βαλκανικό Ανδρών
22.11.1990 Ελλάδα-Τουρκία 78-77 Βαλκανικό Ανδρών
10.07.1991 Ελλάδα-Τουρκία 82-76 Μεσογειακοί Αγώνες
12.06.1993 Ελλάδα-Τουρκία 86-79 Μεσογειακοί Αγώνες
29.12.1993 Ελλάδα-Τουρκία 84-79 Διεθνές Τουρνουά
13.06.1997 Ελλάδα-Τουρκία 60-51 Μεσογειακοί Αγώνες
25.06.1997 Ελλάδα-Τουρκία 74-52 Ευρωμπάσκετ 1997
26.08.2000 Ελλάδα-Τουρκία 61-71 Διεθνές Τουρνουά
06.09.2003 Ελλάδα-Τουρκία 75-70 Ευρωμπάσκετ 2003
28.06.2005 Ελλάδα-Τουρκία 69-78 Μεσογειακοί Αγώνες
24.08.2006 Ελλάδα-Τουρκία 76-69 Παγκόσμιο Ανδρών
02.07.2009 Ελλάδα-Τουρκία 82-79 Μεσογειακοί Αγώνες
18.09.2009 Ελλάδα-Τουρκία 76-74 Ευρωμπάσκετ 2009
31.08.2010 Ελλάδα-Τουρκία 65-76 Παγκόσμιο Ανδρών
19.08.2011 Ελλάδα-Τουρκία 62-38 Διεθνές Τουρνουά
07.09.2013 Ελλάδα-Τουρκία 84-61 Ευρωμπάσκετ 2013
20.08.2014 Ελλάδα-Τουρκία 70-56 Φιλικό
22.08.2014 Ελλάδα-Τουρκία 76-72 Φιλικό
15.08.2015 Ελλάδα-Τουρκία 64-73 Διεθνές Τουρνουά
28.08.2015 Ελλάδα-Τουρκία 62-58 Τουρνουά Ακρόπολις
23.06.2016 Ελλάδα-Τουρκία 78-52 Φιλικό
26.06.2016 Ελλάδα-Τουρκία 75-70 Φιλικό
17.09.2019 Ελλάδα-Τουρκία 84-70 Τουρνουά Ακρόπολις
17.08.2019 Ελλάδα – Τουρκία 84-70 Τουρνουά Ακρόπολις
03.07.2021 Ελλάδα – Τουρκία 81-63 Προολυμπιακό Τουρνουά
25.02.2022 Ελλάδα – Τουρκία 72-71 Προκριματικά Παγκοσμίου 2023

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά ΜΟΝΟ αγώνες Eurobasket, η τελευταία νίκη της Τουρκίας σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου του 1975 (64-74).

Δείτε και την προϊστορία των αγώνων σε Eurobasket:

03.06.1981 Ελλάδα-Τουρκία 72-64 Ευρωμπάσκετ 1981
25.06.1997 Ελλάδα-Τουρκία 74-52 Ευρωμπάσκετ 1997
06.09.2003 Ελλάδα-Τουρκία 75-70 Ευρωμπάσκετ 2003
18.09.2009 Ελλάδα-Τουρκία 76-74 Ευρωμπάσκετ 2009
07.09.2013 Ελλάδα-Τουρκία 84-61 Ευρωμπάσκετ 2013

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 10.09.25

Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Λιθουανία μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης για να τον συμπληρώσει με Ελλάδα!

Σύνταξη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδη των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
