Eurobasket: Η «ακτινογραφία» της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν που είναι στον δρόμο της Ελλάδας
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία την Παρασκευή (12/9) στον ημιτελικό του Eurobasket 2025
- Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του
- 24ωρη απεργία στα τρένα την Πέμπτη – Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train
- Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
- Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Η Ελλάδα πέρασε και την Λιθουανία και τώρα την περιμένει στον ημιτελικό η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία έχει πλήρες ρόστερ.
Αυτοί οι δώδεκα παίκτες παραμένουν αήττητη στο φετινό Eurobasket και πλέον βρίσκονται ένα ματς μακριά από τον τελικό.
Το ρόστερ της Τουρκίας για το EuroBasket 2025:
Αντέμ Μπόνα
Αλπερέν Σενγκούν
Τζέντι Όσμαν
Ερτσάν Οσμάνι
Ερκάν Γιλμάζ
Φουρκάν Κορκμάζ
Κέναν Σιπάχι
Ονουρλάπ Μπιτίμ
Ομέρ Γιούρτσεβεν
Σέρτατς Σανλί
Σέιν Λάρκιν
Σεμούς Χαζέρ
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Πόσο «κουρεύονται»
- Γιατί ο Mr. Zara πούλησε κτίριο γραφείων με ζημία 60%
- Η Νορβηγία διέλυσε με το εξωπραγματικό 11-1 τη Μολδαβία, πήρε πολύτιμο βαθμό η Κύπρος (2-2) – Δείτε τα γκολ
- Παρελθόν από την Πάφο ο Τάνκοβιτς
- Ο Κουρτινάιτις απένειμε εύσημα στον Βασίλη Σπανούλη: «Έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα»
- Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις