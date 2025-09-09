Eurobasket: Η «ακτινογραφία» της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν που είναι στον δρόμο της Ελλάδας

Η Ελλάδα πέρασε και την Λιθουανία και τώρα την περιμένει στον ημιτελικό η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία έχει πλήρες ρόστερ.

Αυτοί οι δώδεκα παίκτες παραμένουν αήττητη στο φετινό Eurobasket και πλέον βρίσκονται ένα ματς μακριά από τον τελικό.

Το ρόστερ της Τουρκίας για το EuroBasket 2025:

Αντέμ Μπόνα

Αλπερέν Σενγκούν

Τζέντι Όσμαν

Ερτσάν Οσμάνι

Ερκάν Γιλμάζ

Φουρκάν Κορκμάζ

Κέναν Σιπάχι

Ονουρλάπ Μπιτίμ

Ομέρ Γιούρτσεβεν

Σέρτατς Σανλί

Σέιν Λάρκιν

Σεμούς Χαζέρ