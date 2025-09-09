Eurobasket 2025: Πότε είναι ο ημιτελικός της Ελλάδας με την Τουρκία
Η Εθνική ξεπέρασε το εμπόδιο των Λιθουανών και στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 θα αντιμετωπίσει την Τουρκία – Πότε θα γίνει το παιχνίδι.
Η Ελλάδα στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 ολόκληρα χρόνια! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «καθάρισε» τη Λιθουανία με 87-76 πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.
Και τώρα Τουρκία για τη γαλανόλευκη. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα είναι το τελευταίο εμπόδιο για την Εθνική μας με φόντο τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, σε ένα σούπερ ντέρμπι που θα καθηλώσει όλη την Ευρώπη.
Το συγκεκριμένο ματς είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (12/9), πιθανότατα στις 21:00, αν και η ώρα δεν είναι επίσημη ακόμη. Οι δύο ομάδες πάντως θα έχουν δύο γεμάτες μέρες να ξεκουραστούν πριν την σπουδαία «μάχη».
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16»
Λιθουανία – Λετονία 88-79
Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Τουρκία – Σουηδία 85-79
Σερβία – Φινλανδία 86-92
Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
Πολωνία – Βοσνία 80-72
Ιταλία – Σλοβενία 77-84
Γαλλία – Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί
Λιθουανία– Ελλάδα 76-87 (69)
Τουρκία – Πολωνία 91-77 (70)
Γερμανία – Σλοβενία (71)
Φινλανδία – Γεωργία (72)
Ημιτελικοί
Ελλάδα – Τουρκία (73)
Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία (74)
Αγώνας 3ης θέσης
L73 – L74
ΤΕΛΙΚΟΣ
W73 – W74
