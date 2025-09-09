Σούπερ Κώστας Αντετοκούνμπο, με τέσσερις τάπες

Η Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά στον προημιτελικό με την Λιθουανία για το Eurobasket 2025, μένοντας εφτά πόντους πίσω πρωτού σκοράρει, όμως δεν άργησε να επιστρέψει.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκε αντί του Ντίνου Μήτογλου στο έβδομο λεπτό του παιχνιδιού, με την Ελλάδα να προηγείται με 13-12 και σε μόλις σε 5 λεπτά συμμετοχής έγινε ένας από τους X factor της Εθνικής.

Αγωνίστηκε 6 λεπτά και στα πρώτα 5 είχε κάνει ήδη 4 τάπες, καλύπτοντας το ελληνικό καλάθι και βοηθώντας την Εθνική να μεγαλώσει την διαφορά στους 13 πόντους.

Στο 13ο λεπτό βέβαια έκανε το δεύτερό του φάουλ και ο κόουτς Σπανούλης τον τράβηξε στον πάγκο.