Σούπερ Κώστας Αντετοκούνμπο, με τέσσερις τάπες
Ο άσος του Ολυμπιακού δίνει παράσταση στον αγώνα με την Λιθουανία, καθώς βοήθησε την Ελλάδα να αυξήσει την διαφορά
- Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του
- 24ωρη απεργία στα τρένα την Πέμπτη – Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train
- Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
- Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Η Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά στον προημιτελικό με την Λιθουανία για το Eurobasket 2025, μένοντας εφτά πόντους πίσω πρωτού σκοράρει, όμως δεν άργησε να επιστρέψει.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκε αντί του Ντίνου Μήτογλου στο έβδομο λεπτό του παιχνιδιού, με την Ελλάδα να προηγείται με 13-12 και σε μόλις σε 5 λεπτά συμμετοχής έγινε ένας από τους X factor της Εθνικής.
Αγωνίστηκε 6 λεπτά και στα πρώτα 5 είχε κάνει ήδη 4 τάπες, καλύπτοντας το ελληνικό καλάθι και βοηθώντας την Εθνική να μεγαλώσει την διαφορά στους 13 πόντους.
KOSTAS SENDS IT TO ROW 13#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/96d9iy5BFz
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Στο 13ο λεπτό βέβαια έκανε το δεύτερό του φάουλ και ο κόουτς Σπανούλης τον τράβηξε στον πάγκο.
- Η Νορβηγία διέλυσε με το εξωπραγματικό 11-1 τη Μολδαβία, πήρε πολύτιμο βαθμό η Κύπρος (2-2) – Δείτε τα γκολ
- Παρελθόν από την Πάφο ο Τάνκοβιτς
- Ο Κουρτινάιτις απένειμε εύσημα στον Βασίλη Σπανούλη: «Έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα»
- Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)
- Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
- Ελλάδα – Τουρκία: Η προϊστορία στις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο Εθνικές ομάδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις