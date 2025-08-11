Ο Κώστας Αντετοκούνμπο και μία εμφάνιση που θα άρεσε στον Μπαρτζώκα (vids)

Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε μια εμφάνιση κατώτερη των προσδοκιών κόντρα στο Ισραήλ και ηττήθηκε με 75-58, σε ένα ματς, που είχε πολλές απουσίες, αλλά όχι και το καλύτερο πρόσωπο. Oι παίκτες που διακρίθηκαν για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν ήταν πολλοί, ωστόσο ένας εξ αυτών ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σέντερ που από το φετινό καλοκαίρι ανήκει στον Ολυμπιακό, είχε θετική παρουσία και κόντρα στο Ισραήλ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 8 πόντους (4/9 εντός πεδιάς), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 18:36, ενώ είχε +11 στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν μαζί με τους Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη και Χουγκάζ οι τέσσερις που σκόραραν στην επίθεση, με τον Έλληνα ψηλό όμως να προσφέρει και στην άμυνα, αλλά κυρίως στη δημιουργία. Συγκεκριμένα, ο Κώστας είχε 5 ασίστ από τις συνολικά 16 που έδωσε η Εθνική μας ομάδα και ήταν αυτός που είχε τις περισσότερες σε μία μάλλον ασυνήθιστη «πρωτιά» για εκείνον.

Δεύτερος ήταν με 3 ο νέος συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Τάιλερ Ντόρσεϊ, που είχε 3, με τους δύο τους πάντως να βρίσκονται αρκετά καλά στο παρκέ και να «φτιάχνουν» 2-3 πολύ όμορφες φάσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να μην ήταν ευχαριστημένος από τη γενικότερη εμφάνιση των παικτών του στην Κύπρο, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αν είδε την αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με το Ισραήλ, αλλά και κόντρα στη Σερβία, σίγουρα θα «τρίβει» τα χέρια του για την εξέλιξη του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο… Ολυμπιακός

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έδειξε κόντρα στο Ισραήλ ότι μπορεί να γίνει ένας… πλέι μέικερ ρακέτας, παρότι μέχρι τώρα δεν είχε συνηθίσει σε αυτό τον τρόπο παιχνιδιού στις ομάδες που αγωνίστηκε. Ο Μπαρτζώκας αρέσκεται στο παιχνίδι μέσα από τη ρακέτα εδώ και χρόνια, δίνοντας στον εκάστοτε ψηλό της ομάδας του να αποφασίζει στην επίθεση, με τον Μουστάφα Φαλ να είναι εξαιρετικός στον συγκεκριμένο τρόπο, λόγω της αντίληψης, της οξυδέρκειας και φυσικά της ικανότητας του στην πάσα.

Ο Γάλλος σέντερ όμως δεν θα είναι διαθέσιμος τη φετινή σεζόν στο λιμάνι λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, η απώλεια είναι μεγάλη και ο Μπαρτζώκας ψάχνει μία νέα προσέγγιση στο «5», με τη νέα βερσιόν του Κώστα Αντετοκούνμπο να έχει αρκετό ενδιαφέρον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 27χρονος σέντερ δεν έπαιξε στο πρώτο φιλικό της Εθνικής κόντρα στο Βέλγιο, όμως έπαιξε περίπου 17 λεπτά στην αναμέτρηση με τη Σερβία και μάρκαρε τον Νίκολα Γιόκιτς, έχοντας 7 πόντους (3/5 σουτ) με 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ και 8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό ματς και κόντρα στον κορυφαίο ψηλό στον κόσμο.