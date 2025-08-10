Σπανούλης: «Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω – Θα είμαστε έτοιμοι στο Ευρωμπάσκετ»

Η Ελλάδα ηττήθηκε από το Ισραήλ (75-58) σε φιλικό στην Κύπρο και ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το ματς για την ετοιμότητα της ομάδας ενόψει Eurobasket.

Παράλληλα, ο Έλληνας κόουτς στάθηκε στην εικόνα της Ελλάδας στα φιλικά στην Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε και στο ροτέισον που έκανε κόντρα στο Ισραήλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σπανούλης

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά. Ήθελα να ξεκουράσω κάποια παιδιά και να δώσω ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν άνευροι και άχρωμοι, χωρίς πάθος.

Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι στη ζωή δεν σου χαρίζεται τίποτα και πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν τις ευκαιρίες τους από τα μαλλιά. Είχαμε ένα αρκετά διαφορετικό ροτέισον από αυτό που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ, έλλειψαν παίκτες που θα παίζουν παραπάνω από το μισό των αγώνων.

Τα συμπεράσματα που είχα να βγάλω τα έβγαλα. Θετικά είχαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαμε καλές συνεργασίες και θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη διαφορά, αλλά είχαμε έλλειψη ενέργειας στην άμυνα.

Χθες είδα την ομάδα να παίζει καλά με την Σερβία, περιμένουμε τον Γιάννη να έρθει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά για να δουλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι για το Ευρωμπάσκετ. Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω, αλλά είμαστε εκεί που θέλω και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι στο Ευρωμπάσκετ».