Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket: «Στόχος ένα μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε μπασκετικό καμπ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους στόχους του ενόψει του Eurobasket 2025.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται με την Εθνική μας ομάδα ενόψει του Eurobasket 2025, ωστόσο τις προηγούμενες εβδομάδες βρέθηκε σε ένα καμπ στις ΗΠΑ, μαζί με τα αδέρφια του και μίλησαν σε νέους αθλητές.
Μεταξύ άλλων, ο Αντετοκούνμπο μίλησε και για τους στόχους του στο προσεχές ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα «swishcultures».
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket
«Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.
«Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Το έχω κάνει ήδη μία φορά. Ήταν υπέροχο για μένα. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα φέτος και ευελπιστώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», πρόσθεσε ο αδερφός του, Κώστας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Γιατί η Αρσεναλ «ζηλεύει» την Τσέλσι και την Λίβερπουλ
- Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: «Βαριά» ήττα για τη… μισή Εθνική (vid)
- Ολυμπιακός: Η πρώτη μέρα του Στρεφέτσα στην Ελλάδα και η φωτογραφία με τον Ροντινέι
- Παολίνι – Σάκκαρη 2-0: Πάλεψε, αλλά έμεινε εκτός από το Σινσινάτι η Μαρία
- Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket: «Στόχος ένα μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»
- Εξαιρετική συνεργασία Ντόρσεϊ – Αντετοκούνμπο κόντρα στο Ισραήλ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις