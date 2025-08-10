Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket: «Στόχος ένα μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται με την Εθνική μας ομάδα ενόψει του Eurobasket 2025, ωστόσο τις προηγούμενες εβδομάδες βρέθηκε σε ένα καμπ στις ΗΠΑ, μαζί με τα αδέρφια του και μίλησαν σε νέους αθλητές.

Μεταξύ άλλων, ο Αντετοκούνμπο μίλησε και για τους στόχους του στο προσεχές ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα «swishcultures».

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket

«Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.

«Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Το έχω κάνει ήδη μία φορά. Ήταν υπέροχο για μένα. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα φέτος και ευελπιστώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», πρόσθεσε ο αδερφός του, Κώστας.