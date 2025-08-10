Εξαιρετική συνεργασία Ντόρσεϊ – Αντετοκούνμπο κόντρα στο Ισραήλ (vids)
Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσα το πρώτο… highlight στο φιλικό της Ελλάδας με το Ισραήλ – Δείτε τη φάση
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ σε φιλικό τουρνουά στην Κύπρο και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσα το πρώτο… highlight του ματς.
Οι δύο παίκτες, που από την ερχόμενη σεζόν θα είναι συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, συνεργάστηκαν εξαιρετικά και ο νέος σέντερ των Πειραιωτών κάρφωσε με δύναμη.
Δείτε το στιγμιότυπο με Ντόρσεϊ και Αντετοκούνμπο:
Νωρίτερα, ο Έλληνας σέντερ είχε κλέψει τη μπάλα και είχε καρφώσει στον αιφνιδιασμό.
