Αβράμοβιτς: «Δυνατή ομάδα και με χαρακτήρα η Εθνική Ελλάδας – Λυπάμαι που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης»

Παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκτούνμπο η Εθνική Ελλάδας ήταν ανταγωνιστική απέναντι στην ισχυρή Σερβία, «λυγίζοντας» δύσκολα με 76-66, στο τουρνουά προετοιμασίας της Λεμεσού, ενόψει του Ευρωμπάσκετ.

Ο γκαρντ των Σέρβων Αλέκσα Αβράμοβιτς μίλησε με θετικά λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός οτι απουσίασαν από τη φιλική αναμέτρηση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

«Ήταν ένα πραγματικά πολύ δυνατό τεστ, λυπάμαι μόνο που οι Γιάννης και Τολιόπουλος δεν έπαιξαν, αλλά αγωνιστήκαμε μπροστά στο κοινό τους. Είχαμε μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας, να εφαρμόσουμε τα συστήματα και να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δείξαμε καλή αντίδραση μετά το πρώτο δεκάλεπτο όταν δεχτήκαμε 26 πόντους. Επέστρεψαν στο τέλος με δύσκολα σουτ, αλλά παίξαμε και άμυνα. Τους πιέσαμε, αλλά μας πίεσαν κι αυτοί», τόνισε αρχικά ο Αβράμοβιτς που θα αγωνίζεται πλέον στη Ντουμπάι BC.

Συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Παίξαμε σκληρά, ξέρουμε ότι οι Έλληνες είναι δυνατοί. Ξέρουμε ότι έχουν χαρακτήρα, εμείς, οι Λιθουανοί και οι Έλληνες έχουν τον πιο σκληρό χαρακτήρα. Είναι γενικά ένας λαός και μια χώρα που μας αρέσει. Ξεκινήσαμε αργά, αλλά αυξήσαμε την πίεση στην μπάλα και τους κόψαμε όσο το δυνατόν περισσότερο από τη γραμμή των τριών πόντων. Παίξαμε καλή άμυνα γενικά. Πάμε για κάτι καλό. Περιμένουμε να επιστρέψει ο Μίτσιτς, όπως επίσης ο Σμάιλαγκιτς και ο Τριφούνοβιτς».