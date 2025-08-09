Ελλάδα – Σερβία 66-76: Ανταγωνιστική και χωρίς τον Γιάννη η Εθνική (vids)
Η Ελλάδα έπαιξε χωρίς Γιάννη και Τολιόπουλο, αλλά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική κόντρα στην ισχυρή Σερβία (66-76), ένα εκ των φαβορί του προσεχούς Eurobasket.
Οι απουσίες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλου ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά η Ελλάδα έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, παρά την ήττα με σκορ 76-66 από το φαβορί του Eurobasket 2025, Σερβία, στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά ECOMMBX Cup που διεξάγεται στην Κύπρο.
Άκρως ανταγωνιστική η Εθνική μας, θα είναι εντελώς διαφορετική με τον «Greek Freak» στη συνέχεια της προετοιμασίας. Επόμενο φιλικό αύριο, Κυριακή (10/8, 20:30), με το Ισραήλ, ξανά στην Κύπρο.
Η «γαλανόλευκη» έκανε στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο (26-26) έχοντας ξανά ως κορυφαίο τον Ντίνο Μήτογλου (18π.). Οι Σέρβοι, ωστόσο, είχαν περισσότερες λύσεις πρώτης γραμμής, τον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς (23π., 17ρ., 4ασ. σε 26:51) σε μεγάλα κέφια και πιο «καθαρό» μυαλό στο φινάλε για να φτάσουν στη νίκη.
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε τους Τολιόπουλο, Αντετοκούνμπο στη διάθεσή του, άφησε τους Λευτέρη Λιοτόπουλο – Όμηρο Νετζήπογλου εκτός 14άδας και δοκίμασε πολλά πρόσωπα και ακόμη περισσότερα σχήματα. Άλλη αρχική πεντάδα, άλλη πεντάδα στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με πολύ καλά διαστήματα. Αλλά και με μερικά άσχημα, όπως το δεύτερο δεκάλεπτο στο οποίο η Ελλάδα σκόραρε μόνο οκτώ πόντους.
Η Ελλάδα έκανε πολύ καλή εκκίνηση και μπήκε με… θράσος απέναντι στους Σέρβους και σ’ όλη την πρώτη περίοδο έκαναν τα πάντα σωστά στην επίθεση και έβαλαν (πολύ) «δύσκολα» στους αντιπάλους τους. Το τρίτο φάουλ του Μήτογλου έδωσε την ευκαιρία στους Σέρβους να «ξεφύγουν» με μία διαφορά 8-9 πόντων την οποία και συντήρησαν σχετικά εύκολα σε όλο το υπόλοιπο ματς και την ανέβασαν έως και τους 11 πόντους.
Στην τελευταία περίοδο η ελληνική ομάδα έκανε ένα μικρό «ξέσπασμα» και με τα τρίποντα των Παπανικολάου, Σλούκα, Μήτογλου, μείωσε στους 3 πόντους (66-69). Κάπου εκεί όμως οι παίκτες της Εθνικής άρχισαν να λειτουργούν βιαστικά στην επίθεση, οι Σέρβοι έκαναν ένα σερί 7-0 κι χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός για να «ξαναμπεί» στο ματς η ελληνική ομάδα.
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-34,55-47, 76-66.
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10 (2), Παπανικολάου 6 (2), Κατσίβελης 2, Σαμοντούροφ 4 (1), Μήτογλου 18 (2), Λαρεντζάκης 8 (1), Σλούκας 11 (2), Καλαϊτζάκης, Καραγιαννίδης, Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο 7, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νικολαΐδης, Μπαζίνας.
Σερβία (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεφ 3, Νίκολα Γιόβιτς 9 (2), Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11 (1), Γιόκιτς 23, Αβράμοβιτς 5 (1), Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς 6 (2), Βούκσεβιτς 7, Ντόμπριτς, Γκούντουριτς 4, Στέφαν Γιόβιτς 6, Νταβιντόβατς, Μιλουτίνοβ 2, Τόπιτς.
