Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο (vids)
Η Ελλάδα κοντράρεται με τη Σερβία σε φιλική αναμέτρηση, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να χαρίζει το πρώτο highlight της βραδιάς.
- Το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη σύνδεση του Αζερμπαϊτζάν με θύλακά του - Σχέδιο που υποστηρίζει ο Τραμπ
- Το Βέλγιο εξετάζει το άνοιγμα καταστημάτων επτά μέρες την εβδομάδα
- Το ρύζι σε ελεύθερη πτώση: Άφθονη παραγωγή αλλά περιορισμένη ζήτηση
- Ισπανία: Μειώνεται η επιρροή των mega σούπερ μάρκετ στην αγορά τροφίμων
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία, σε φιλικό τουρνουά προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025, στην Κύπρο, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να καρφώνει με δύναμη το αντίπαλο καλάθι.
Στην πιο εντυπωσιακή φάση του πρώτου δεκαλέπτου, ο Έλληνας σέντερ πέρασε στο ματς από τον πάγκο και με το… καλησπέρα έδειξε τις διαθέσεις του.
Δείτε το στιγμιότυπο με το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο
Νωρίτερα, ο Ντόρσεϊ επίσης ξεκίνησε πολύ καλά το ματς, σκοράροντας σε αιφνιδιασμό και πετυχαίνοντας τρίποντο, πάνω σε άμυνα.
- «Επικός» χορός από φίλαθλο της Σαουθάμπτον, στους ρυθμούς του «Freed From Desire»!
- Ο Μέσι και ο φόβος βαριάς ήττας οι αιτίες που η Κίνα ακύρωσε φιλικό με την Αργεντινή
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Άρης έχει καταθέσει μια ελκυστική προσφορά στον Τσίμι Άβιλα»
- Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο (vids)
- Πηγή χρυσού με αποτίμηση 285 εκατ. ευρώ η ακαδημία της Τσέλσι
- Μουζακίτης στο in: «Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση να χτίζουμε σερί ακόμη και σε φιλικά» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις