Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο (vids)

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία, σε φιλικό τουρνουά προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025, στην Κύπρο, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να καρφώνει με δύναμη το αντίπαλο καλάθι.

Στην πιο εντυπωσιακή φάση του πρώτου δεκαλέπτου, ο Έλληνας σέντερ πέρασε στο ματς από τον πάγκο και με το… καλησπέρα έδειξε τις διαθέσεις του.

Δείτε το στιγμιότυπο με το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο

Νωρίτερα, ο Ντόρσεϊ επίσης ξεκίνησε πολύ καλά το ματς, σκοράροντας σε αιφνιδιασμό και πετυχαίνοντας τρίποντο, πάνω σε άμυνα.