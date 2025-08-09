LIVE: Ελλάδα – Σερβία

Μπάσκετ

Εθνική: Η 14αδα για τον αγώνα με τη Σερβία – Ποιους άφησε εκτός ο Σπανούλης

Οι 14 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης στο φιλικό που θα δώσει η Εθνική απέναντι στη Σερβία στην Κύπρο, και οι δύο που «κόπηκαν».