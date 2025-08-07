Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.
Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα φιλικά ενόψει του Eurobasket η Ελλάδα, η οποία κατάφερε να επιβληθεί του Βελγίου στο ΟΑΚΑ με 74-60, έχοντας μάλιστα και σημαντικές απουσίες όπως αυτές των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλου.
Μάλιστα η «Mundo Deportivo» έκανε αναφορά στο ματς του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και προειδοποιεί την Ισπανία για το μεταξύ τους ματς στον όμιλο του Eurobasket, τονίζοντας πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «τρομάζει» ακόμα και χωρίς τον Αντετοκούνμπο.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου της διοργάνωσης, ενώ στο ίδιο γκρουπ βρίσκονται επίσης η Ιταλία, η Γεωργία, η Βοσνία και η Κύπρος.
Αναλυτικά το δημοσίευμα για την Ελλάδα:
«Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία ακόμα και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο».
Η ελληνική ομάδα νίκησε την Τετάρτη το Βέλγιο με σκορ 74-60 στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο της φιλικό προετοιμασίας, χωρίς τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Σπανούλης έδωσε τα ηνία επιθετικά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ξεκίνησε δυνατά από την περιφέρεια, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου αποτέλεσε επίσης βασικό επιθετικό πυλώνα».
