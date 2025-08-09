Μιλουτίνοφ: «Πολύ δυνατός αντίπαλος η Ελλάδα – Ελπίζαμε ότι ο Γιάννης θα έπαιζε»

Η Εθνική Σερβίας βρίσκεται στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει απόψε (9/8, 20:30) την Ελλάδα σε φιλικό προετοιμασίας, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μιλά στην ιστοσελίδα «mozzart sports», τόσο για το φιλικό με τη χώρα μας, αλλά και για τους στόχους της ομάδας του.

Ο έμπειρος σέντερ του Ολυμπιακού τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, ενώ στάθηκε στο πλούσιο επιθετικό ταλέντο του συνόλου του Σβέτισλαβ Πέσιτς και ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Για το φιλικό με την Ελλάδα: «Ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Ελπίζαμε ότι ο Γιάννης θα έπαιζε, γιατί θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, αφού είμαστε ακόμα στην περίοδο προετοιμασίας. Γνωρίζουμε ότι απέχουμε ακόμα πολύ από τη φόρμα που θέλουμε, ακόμα προσαρμοζόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, είναι ό,τι είναι, είμαστε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κυρίως τα αμυντικά λάθη των δύο τελευταίων αγώνων. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για το Ευρωμπάσκετ».

Για το ταλέντο της ομάδας: «Η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε πολύ ταλέντο στην επίθεση, δεν έχω ξαναβρεθεί σε τόσο ταλαντούχα ομάδα. Απλά πρέπει να βελτιώσουμε μερικές λεπτομέρειες και όλα θα πάνε καλά».

Για τον Σβέτισλαβ Πέσιτς: «Πρέπει να επαινέσω τον προπονητή που του αρέσει να ακούει τις ιδέες μας και να μαθαίνει από εμάς, όπως και εμείς μαθαίνουμε από αυτόν. Η σχέση μεταξύ μας είναι σε ένα εκπληκτικό επίπεδο, απολαμβάνουμε να δουλεύουμε μαζί του».

Για τα νέα παιδιά στην Εθνική: «Είναι όλοι υπέροχοι τύποι, και εμείς που είμαστε εδώ περισσότερο καιρό τους βοηθάμε. Τώρα πρέπει απλώς να βρούμε το σωστό ρυθμό στο γήπεδο».

Για τις υψηλές απαιτήσεις στο τουρνουά: «Όταν έχεις παίκτες όπως ο Γιόκιτς και ο Μπογκντάνοβιτς, οι προσδοκίες είναι υψηλές και αυτό είναι φυσιολογικό. Ξέρουμε πώς να χειριζόμαστε την πίεση, δεν μπήκαμε μόλις τώρα στον κόσμο του επαγγελματικού μπάσκετ. Ελπίζω να δείξουμε αυτή την εμπειρία στο Ευρωμπάσκετ».