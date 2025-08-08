Εθνική Ελλάδας: Με τους περισσότερους παίκτες που αγωνίζονται στη Euroleague, στο προσεχές Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Eurobasket στο οποίο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα επιδιώξει να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών μετά το 2009.

Το «Basketnews» προχώρησε στην δημοσιοποίηση μιας λίστας με τις ομάδες που έχουν τους περισσότερους παίκτες που αγωνίζονται στη Euroleague.

Η Ελλάδα είναι πρώτη μαζί με την Γαλλία στη λίστα των εθνικών ομάδων του επερχόμενου Eurobasket που έχουν τους περισσότερους παίκτες που παίζουν σε συλλόγους της Euroleague και είναι 11.

Η Εθνική ομάδα έχει έντεκα παίκτες που ανήκουν σε κλαμπ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης: τους Παπανικολάου, Σλούκα, Λαρεντζάκη, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Καραγιαννίδη και Σαμοντούροφ.

Πίσω από την Ελλάδα και τη Γαλλία είναι με 10 παίκτες είναι η Ισπανία και ακολουθούν με 9 οι Σερβία, Ιταλία, Γερμανία και Ισραήλ. Τους λιγότερους Ευρωλιγκάτους έχουν Σλοβενία, Τσεχία, Βέλγιο και Φινλανδία, που έχουν από έναν.