Mundo Deportivo για Σλούκα: «Εχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του μπάσκετ»

Ο Κώστας Σλούκας τις τελευταίες ημέρες απασχόλησε την επικαιρότητα μέσα από μία συνέντευξη που έδωσε στον Ντέμη Νικολαΐδη και αναφέρθηκε στην μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.

Για την απόφασή του αυτή να μετακινηθεί στον «αιώνιο αντίπαλο» του Ολυμπιακού αλλά και για την πρόσφατη συνέντευξή του, τοποθετήθηκε η Mundo Deportivo σχολιάζοντας πως o διεθνής γκαρντ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε η Mundo Deportivo για τον Σλούκα:

«Ο 35χρονος Σλούκας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τη μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό πριν από δύο σεζόν, σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιτυχία του. Tέσσερις κατακτήσεις EuroLeague με τρεις διαφορετικές ομάδες, δύο με τον Ολυμπιακό, μία με την Φενερμπαχτσέ και μία με τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο μάλιστα αναδείχθηκε MVP στο Final Four του 2024, οδηγώντας την ομάδα στον τίτλο με 25 πόντους στον τελικό», αναφέρει ο Σέρχι Πέρεθ.

«Πώς όμως έφυγε τελικά από τον Ολυμπιακό για να πάει στον Παναθηναϊκό; Ο ίδιος τόνισε ότι το συναισθηματικό και αγωνιστικό του δέσιμο με τους «ερυθρόλευκους» υπερίσχυσε τότε της οικονομικής προοπτικής. Ωστόσο, μετά από τρεις σεζόν, η σχέση τους διαλύθηκε απότομα: «Ο Ολυμπιακός δεν με ήθελε και με άφησε να φύγω με άσχημο τρόπο. Έτσι πήγα στον αντίπαλο για να αποδείξω ότι έκαναν λάθος», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός δημοσιογράφος.