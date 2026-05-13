Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγαλύτερη δίψα κι από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό και τόνισε το πολύ μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα για να κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
O Ολυμπιακός διέλυσε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει πως δεν έκανε καλό στην ομάδα η τόσο μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι.
Ο τεχνικός των Πειραιωτών τόνισε πως άπαντες έχουν πολύ μεγάλη δίψα για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague στο Final Four που γίνεται στο ΟΑΚΑ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Δύσκολο να κάνουμε ένα σχόλιο για ματς που τελείωσε με τόσο μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά του Κολοσσού έχουν να παίξουν 20 μέρες, ξέρουν ότι θα αποκλειστούν και το κίνητρο προφανώς έχει εκλείψει. Η ομάδα τους εξασφάλισε την παραμονή που ήταν ο βασικός στόχος και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Ήταν ένα αντιπαράδειγμα σήμερα, σκοράραμε όποτε θέλαμε. Το παιχνίδι με τη Φενέρ θα είναι πολύ πιο σκληρό, απέναντι σε μια πολύ καλύτερη άμυνα.
Σε μας από την αρχή της χρονιάς βλέπω πολύ μεγάλο κίνητρο, ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, περάσαμε με 3-0 στο Final 4 και είμαστε αήττητοι στο πρωτάθλημα. Έχουμε δείξει ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, έχουμε ποιότητα και το κίνητρό μας είναι τεράστιο.
Δίψα έχουμε περισσότερο από όλους, από τον πιο φανατικό φίλο του Ολυμπιακού έχουμε περισσότερη δίψα, γιατί είναι το έργο μας, η δουλειά μας. Πολλές φορές η δίψα πρέπει να μπει σε κάποια καλούπια γιατί πολλές φορές μετά πιο πολύ να είσαι συγκεντρωμένος. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στα πράγματα που πρέπει να κάνεις».
