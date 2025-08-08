Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας στο τουρνουά προετοιμασίας της Λεμεσού
Η ΕΟΚ εξέδωσε ενημέρωση στην οποία γνωστοποίησε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει στα φιλικά τεστ της Εθνικής κόντρα σε Σερβία και Ισραήλ.
Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί η Εθνική μας ομάδα στα δύο φιλικά προετοιμασίας κόντρα σε Σερβία και Ισραήλ στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.
Η ΕΟΚ εξέδωσε ενημέρωση στην οποία ανέφερε ότι ο «Greek Freak» μαζί με τους Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη δεν ταξίδεψαν στην αποστολή, αλλά θα ενσωματωθούν κανονικά στις προπονήσεις με την επιστροφή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΚ:
«Για την Κύπρο αναχωρεί σήμερα η Εθνική ανδρών, αφού προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Στη Λεμεσό, πρώτο της προορισμό και στο Ευρωμπάσκετ 2025, θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup με δύο πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας, αύριο Σάββατο 9/10 με τη Σερβία (20.30) και μια μέρα αργότερα, με το Ισραήλ (20.30).
Στην αποστολή συμμετέχουν 16 παίκτες, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.
Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.»
