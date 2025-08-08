Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας στο τουρνουά προετοιμασίας της Λεμεσού

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί η Εθνική μας ομάδα στα δύο φιλικά προετοιμασίας κόντρα σε Σερβία και Ισραήλ στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Η ΕΟΚ εξέδωσε ενημέρωση στην οποία ανέφερε ότι ο «Greek Freak» μαζί με τους Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη δεν ταξίδεψαν στην αποστολή, αλλά θα ενσωματωθούν κανονικά στις προπονήσεις με την επιστροφή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΚ: