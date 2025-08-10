Εθνική Ελλάδας: Νέο φιλικό απόψε (10/8) στην Κύπρο κόντρα στο Ισραήλ

H Εθνική Ελλάδας συμμετέχει στο ECOMMBX Cup, το οποίο διοργανώνεται στην Λεμεσό, μαζί με τη Σερβία, το Ισραήλ και την Κύπρο.

Χθες (9/8) η Εθνική μας ομάδα αντιμετώπισε την Σερβία και ηττήθηκε με 76-66, παρά το γεγονός πως τρία λεπτά πριν από το τέλος είχε μειώσει στο-3, όμως τρία συνεχόμενα λάθη της στέρησαν την ολική ανατροπή απέναντι στη υπερομάδα του Πέσιτς.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα αναμετρηθεί την Κυριακή (10/8) με το Ισραήλ, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 20:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

Την πρώτη μέρα εκτός από το ματς της Εθνικής απέναντι στη Σερβία, είχαμε και την ήττα της Κύπρου από το Ισραήλ με 109-69.

Για τον Βασίλη Σπανούλη δεν θα είναι διαθέσιμοι και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης που έμειναν στην Ελλάδα και δεν ταξίδεψαν με την υπόλοιπη ομάδα στην Κύπρο. Εκτός 14αδας έμειναν και οι Λιοτόπουλος και Νετζήπογλου.