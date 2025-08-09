Ο Βασίλης Σπανούλης για το πότε θα είναι έτοιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία, ηττήθηκε 76-66 και ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας, Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά την ολοκλήρωση του ματς. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην προσπάθεια των παιδιών, ενώ απάντησε και σε ερώτηση αναφορικά με την ένταξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους αγώνες της ομάδας.

Παράλληλα, ο Σπανούλης αποκάλυψε πως μετά και το αυριανό φιλικό, κόντρα στο Ισραήλ (10/8 στις 20:30), πιθανότατα θα προχωρήσει σε κάποια «κοψίματα» στο ρόστερ και «κάποια παιδιά δεν θα συνεχίσουν μαζί μας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης

Για το παιχνίδι: «Παίξαμε πολύ καλά για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Τα παιδιά για δεύτερο φιλικό, έδειξαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Παίξαμε απέναντι ίσως του φαβορί που ήταν πλήρης ομάδα, πλην του ματς. Σίγουρα θέλουμε πολλή δουλειά».

Για τα κομμάτια που χρειάζονται βελτίωση: «Κάποιες άμυνες, κάποιες επιθέσεις, είναι λογικό να χρειαζόμαστε πράγματα. Έχουμε άλλες 15-18 μέρες να γίνουμε ομάδα και να ξεκινήσουν τα επίσημα».

Για το πότε θα μπει ο Γιάννης: «Δεν ξέρουμε ακόμα για Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης προπονείται και θα μπει όταν πρέπει».

Για το πότε θα καταλήξει στην 12άδα: «Θα δούμε, θα δούμε. Μετά και το αυριανό φιλικό ίσως δούμε αν προχωρήσουμε το ίδιο ή αν κάποια παιδιά δεν θα συνεχίσουν μαζί μας».

Μήτογλου: «Θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό για την Ελλάδα στο Eurobasket»

Από την πλευρά του ο Ντίνος Μήτογλου σχολίασε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα, φαβορί για μετάλλιο και πλήρης σε όλες τις θέσεις. Έγινε ένα δυνατό τεστ. Κάναμε βήματα μπροστά αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης».

Για την ενέργεια στην άμυνα: «Η Σερβία είναι μια ομάδα μεγάλα κορμιά και είναι δύσκολο να τους μαρκάρεις. Δεν είναι τόσο μεγάλες όλες οι ομάδες. Η ενέργειά μας στη άμυνα μπορεί να φανεί καλύτερα με τις άλλες ομάδες».

Για τα νέα πρόσωπα της Εθνικής: «Βλέπω νέα πρόσωπα, με ενέργεια. Ο Σάμο ξέρω τι παιδί είναι. Και ο Γιαννάρας θα βοηθήσει πολύ».

Για το ότι ο ίδιος δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση: «Νιώθω καλά. Στόχος να πετύχουμε κάτι καλό για την Εθνική ομάδα».