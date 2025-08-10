Ο Γιόκιτς δεν αναγνωρίστηκε από την ασφάλεια του «Σπύρος Κυπριανού» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς, που βρίσκεται στην Κύπρο για το τουρνουά ECOMMBX Cup, που συμμετέχει και η Εθνική μας ομάδα, όμως αντιμετώπισε ένα… απρόσμενο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ο τρεις φορές MVP του NBA, δεν αναγνωρίστηκε από την ασφάλεια του γηπέδου, χρειάστηκε να δείξει τη διαπίστευσή του και να επιβεβαιώσουν ότι είναι ο… πρωταγωνιστής της διοργάνωσης, πριν εισέλθει στον χώρο.

Το βίντεο με τον Γιόκιτς

Η Σερβία επικράτησε το Σάββατο (9/8) της Ελλάδας με 76-66, και Γιόκιτς σημείωσε 23 πόντους και μάζεψε 18 ριμπάουντ. Την Κυριακή (10/8, 17:00), θα αντιμετωπίσει την Κύπρο, παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.