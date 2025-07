Επικό σκηνικό με τον Γιόκιτς: Δάκρυσε από χαρά μετά από νίκη του αλόγου του (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς μπορεί να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και να κάνει… όργια στο ΝΒΑ και στους Ντένβερ Νάγκετς, όμως όλο το καλοκαίρι και στην offseason βρίσκεται στη Σερβία και ασχολείται με τα άλογα του.

Η αγάπη του για τα άλογα είναι δεδομένη και ένα μήνα πριν από την έναρξη του Eurobasket προσέφερε μια στιγμή που έγινε viral και που δεν έχει συνηθίσει. Συγκεκριμένα, ο Γιόκιτς ξέσπασε σε κλάματα μπροστά σε όλο τον κόσμο για το ένα από τα άλογα του.

Ο λόγος ήταν ότι κέρδισε σε μία κούρσα, σε αγώνες που γίνονται στην πατρίδα του και ο Σέρβος γίγαντας «λύγισε» και δάκρυσε τη νίκη του αλόγου του πολύ πιο έντονα από ό,τι το δαχτυλίδι που κατέκτησε με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Nikola Jokic IN LITERAL TEARS after his horse won a race today. He barely cracked a smile after he won an NBA championship lmaooo

Bro really don’t care about basketball 😭😭

pic.twitter.com/lf7kS3nSNO

— Hater Report (@HaterReport_) July 27, 2025