«Τιτανομαχία» Γιόκιτς και… τρένου: Απίστευτο «100άρι» από τον Σέρβο (vid)

Στην Κίνα για λίγες στιγμές χαλάρωσης, πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του με τη Σερβία για το Eurobasket και τους Ντένβερ Νάγκετς για το ΝΒΑ, βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ωστόσο, ο Σέρβος σέντερ αποφάσισε να κάνει και μια μικρή προπόνηση κόντρα σε ένα… τρένο. Συγκεκριμένα, έτρεξε δίπλα σε ένα «high speed» τρένο στην Κίνα, σε μια άτυπη… κόντρα, στην οποία μάλιστα υποστηρίζει πως νίκησε.

Serbian🏀player Nikola Jokić racing against a high speed rail train, some new @NBA offseason challenge unlocked — «the Joker» takes on a special fast break in China. @_JokicMuse_ pic.twitter.com/Efym4munLs

— Chengdu Hi-tech Zone (@ChengduHitech) July 21, 2025