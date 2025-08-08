Εθνική Σερβίας: Με Γιόκιτς στο τουρνουά της Λεμεσού κόντρα στην Εθνική μας
Ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς και της Εθνικής Σερβίας ενσωματώθηκε κανονικά στην προετοιμασία ενόψει του Eurobasket 2025.
- «Χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς μηχανικούς» – Η Ρωσία κινδυνεύει να ξεμείνει από αεροπλάνα
- Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
- Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
- Κάθε νησί και διαδήλωση για τη Γάζα - Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη τραβά το ενδιαφέρον των ισραηλινών ΜΜΕ
Η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς ξεχωρίζει στην αποστολή της εθνικής Σερβίας για το τουρνουά της Λεμεσού, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (10/8, 20:30) την Ελλάδα και την Κυριακή (11/8) την Κύπρο.
Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς ενσωματώθηκε κανονικά στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Σβέτισλαβ Πέσιτς. Μαζί του και ο σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν λόγω μικροτραυματισμών οι Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, οι οποίοι παρέμειναν στο Βελιγράδι για αποθεραπεία.
Η Σερβία ταξίδεψε στην Κύπρο με 14 παίκτες και διαθέτει πλήρες ρόστερ με όλα τα μεγάλα της ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς.
- Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
- Ολυμπιακός: Άνοιξε λογαριασμό ο Στρέφετσα
- Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα η Νάγια Βενιαμίν
- Aμετακίνητος ο Παυλίδης, η Μπενφίκα σκληραίνει τη στάση της
- Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα ο κόσμος – Αποθέωση για Μεντιλίμπαρ
- Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις