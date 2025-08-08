Εθνική Σερβίας: Με Γιόκιτς στο τουρνουά της Λεμεσού κόντρα στην Εθνική μας

Η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς ξεχωρίζει στην αποστολή της εθνικής Σερβίας για το τουρνουά της Λεμεσού, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (10/8, 20:30) την Ελλάδα και την Κυριακή (11/8) την Κύπρο.

Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς ενσωματώθηκε κανονικά στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Σβέτισλαβ Πέσιτς. Μαζί του και ο σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν λόγω μικροτραυματισμών οι Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, οι οποίοι παρέμειναν στο Βελιγράδι για αποθεραπεία.

Η Σερβία ταξίδεψε στην Κύπρο με 14 παίκτες και διαθέτει πλήρες ρόστερ με όλα τα μεγάλα της ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς.