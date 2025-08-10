Λαρεντζάκης: Αγωνία στην Εθνική – Αποχώρησε από το φιλικό με πρόβλημα στη μέση
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχώρησε με σφίξιμο στη μέση από το φιλικό με το Ισραήλ - Αγωνία για τον διεθνή γκαρντ
- Εκατοντάδες θάνατοι προκαλούνται από πνιγμό κάθε χρόνο στην Ελλάδα
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
- Μικρή άνοδος του πληθωρισμού τον Ιούλιο στις ΗΠΑ – Οι εκτιμήσεις του Bloomberg
- Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ένιωσε ένα σφίξιμο στη μέση από το πρώτο κιόλας ημίχρονο του παιχνιδιού της Ελλάδας με το Ισραήλ, στα πλαίσια φιλικού τουρνουά στην Κύπρο.
Μοιραία, ο Έλληνας διεθνής γκαρντ τέθηκε εκτός από το υπόλοιπο του ματς, ο οποίος μάλιστα ήταν αρχηγός στο αποψινό ματς και πάτησε παρκέ για 7 λεπτά.
Ο Λαρεντζάκης και τα επόμενα φιλικά της Εθνικής
Πλέον, μένει να φανεί αν είναι σοβαρό το πρόβλημα που αποκόμισε ο Λαρεντζάκης, με την ευχή να μην είναι κάτι που θα τον κρατήσει εκτός για μεγάλο διάστημα και αν έτσι προστεθεί ακόμη ένας… πονοκέφαλος στον Βασίλη Σπανούλη.
Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής θα είναι το Μαυροβούνιο, το βράδυ της Πέμπτης (14/8 στις 20:00), στην PAOK Sports Arena. Αυτό θα είναι το τέταρτο από τα επτά φιλικά παιχνίδια, καθώς θα ακολουθήσουν ματς με Λετονία (20/8), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24/8), όλα στο ΟΑΚΑ.
- Στέλεχος της Μπάγερν σε κορυφαία θέση στην Deutsche Bank
- Η πρώτη μέρα του Ρισόν Χόλμς στον Παναθηναϊκό (vid)
- Σπανούλης: «Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω – Θα είμαστε έτοιμοι στο Ευρωμπάσκετ»
- Λαρεντζάκης: Αγωνία στην Εθνική – Αποχώρησε από το φιλικό με πρόβλημα στη μέση
- «Τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης»
- Γιατί η Αρσεναλ «ζηλεύει» την Τσέλσι και την Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις