Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ένιωσε ένα σφίξιμο στη μέση από το πρώτο κιόλας ημίχρονο του παιχνιδιού της Ελλάδας με το Ισραήλ, στα πλαίσια φιλικού τουρνουά στην Κύπρο.

Μοιραία, ο Έλληνας διεθνής γκαρντ τέθηκε εκτός από το υπόλοιπο του ματς, ο οποίος μάλιστα ήταν αρχηγός στο αποψινό ματς και πάτησε παρκέ για 7 λεπτά.

Ο Λαρεντζάκης και τα επόμενα φιλικά της Εθνικής

Πλέον, μένει να φανεί αν είναι σοβαρό το πρόβλημα που αποκόμισε ο Λαρεντζάκης, με την ευχή να μην είναι κάτι που θα τον κρατήσει εκτός για μεγάλο διάστημα και αν έτσι προστεθεί ακόμη ένας… πονοκέφαλος στον Βασίλη Σπανούλη.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής θα είναι το Μαυροβούνιο, το βράδυ της Πέμπτης (14/8 στις 20:00), στην PAOK Sports Arena. Αυτό θα είναι το τέταρτο από τα επτά φιλικά παιχνίδια, καθώς θα ακολουθήσουν ματς με Λετονία (20/8), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24/8), όλα στο ΟΑΚΑ.