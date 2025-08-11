Χουγκάζ: «Πρέπει να κοιτάξουμε τις αδυναμίες μας – Με την έλευση του Γιάννη θα το βρούμε»

Η… μισή Εθνική, ελέω πολλών απουσιών, ηττήθηκε με το βαρύ 75-58 από το Ισραήλ στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά που διεξήχθη στη Λεμεσό. Ο Νίκος Χουγκάζ στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα αναφέρθηκε στις αδυναμίες που έχει η Ελλάδα, αλλά τόνισε πως με την έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα το βρουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουγκάζ:

«Στο πρώτο ημίχρονο παλέψαμε, στο δεύτερο όμως μείναμε από ενέργεια, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Πρέπει να κοιτάξουμε τις αδυναμίες μας. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν το αμυντικό τρανζίσιον, αφήσαμε το Ισραήλ να τρέξει πολύ και είχαμε πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ. Ακόμη δουλεύουμε, πρέπει να βρούμε τους αυτοματισμούς μας, είμαστε πολλά παιδιά για πρώτη φορά μαζί.

Πιστεύω πως με την έλευση του Γιάννη και με τα υπόλοιπα παιδιά θα το βρούμε. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ στην άμυνα για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Εμένα ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, είτε είναι με σκορ, είτε με ριμπάουντ… Με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ».