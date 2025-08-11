Χουγκάζ: «Πρέπει να κοιτάξουμε τις αδυναμίες μας – Με την έλευση του Γιάννη θα το βρούμε»
Όσα είπε ο Χουγκάζ μετά τη φιλική ήττα της Ελλάδας από το Ισραήλ στην Κύπρο σε ένα παιχνίδι που σκόραρε μόλις 58 πόντους.
- Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με μεταλλάξεις του DNA που προκαλούν καρκίνο του πνεύμονα
- Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη Αττικής - Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία
- Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στην Ποσειδώνος
- Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία
Η… μισή Εθνική, ελέω πολλών απουσιών, ηττήθηκε με το βαρύ 75-58 από το Ισραήλ στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά που διεξήχθη στη Λεμεσό. Ο Νίκος Χουγκάζ στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα αναφέρθηκε στις αδυναμίες που έχει η Ελλάδα, αλλά τόνισε πως με την έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα το βρουν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουγκάζ:
«Στο πρώτο ημίχρονο παλέψαμε, στο δεύτερο όμως μείναμε από ενέργεια, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Πρέπει να κοιτάξουμε τις αδυναμίες μας. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν το αμυντικό τρανζίσιον, αφήσαμε το Ισραήλ να τρέξει πολύ και είχαμε πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ. Ακόμη δουλεύουμε, πρέπει να βρούμε τους αυτοματισμούς μας, είμαστε πολλά παιδιά για πρώτη φορά μαζί.
Πιστεύω πως με την έλευση του Γιάννη και με τα υπόλοιπα παιδιά θα το βρούμε. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ στην άμυνα για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Εμένα ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, είτε είναι με σκορ, είτε με ριμπάουντ… Με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ».
- Οι Μπουλς πρόσφεραν νέο τετραετές συμβόλαιο στον Γκίντι
- Πλησιάζει στην απόκτηση του Γκρίλις η Έβερτον
- Ο Κόλο Μουανί θέλει να φύγει από την Παρί και να επιστρέψει στην Γιουβέντους
- Ο Τάις, ο Παναθηναϊκός και ο… Σπανούλης
- Τι γίνεται με τον Γιούρτσεβεν στον Παναθηναϊκό: Νέα δημοσιεύματα από την Ιταλία για τον Τούρκο
- Χουγκάζ: «Πρέπει να κοιτάξουμε τις αδυναμίες μας – Με την έλευση του Γιάννη θα το βρούμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις