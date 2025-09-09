Πλήγμα για την Τουρκία: Ο Οσμάν τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος

Η Τουρκία αυτή την ώρα μπορεί να κάνει περίπατο απέναντι στην Πολωνία στον προημιτελικό του Eurobasket 2025, όμως το μυαλό της ομάδας του Εργίν Αταμάν βρίσκεται… αλλού. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου ο Ματέους Πονίτκα έφυγε στον αιφνιδιασμό, με τον Τσέντι Οσμάν να τον καταδιώκει, τον Πολωνό να αστοχεί και τον αρχηγό της Τουρκίας να προσγειώνεται άτσαλα πάνω στο πόδι του.

Ο Οσμάν αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ και φυσικά έχει προκαλέσει αγωνία σε όλους στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, καθώς είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες της χώρας του στο τουρνουά και ενδεχόμενη απώλεια στον ημιτελικό αν και εφόσον περάσει η Τουρκία θα είναι τεράστιο πλήγμα. Ο Όσμαν μέχρι εκείνο το σημείο είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 23:24. Μετά από λίγη ώρα επέστρεψε και κάθισε στον πάγκο.

Aïe aïe aïe aïe, Cedi Osman s’est fait mal… pic.twitter.com/qY8lEXYi9f — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) September 9, 2025

Πιθανός αντίπαλος της Εθνικής

Υπενθυμίζεται πως όποιος περάσει από το ζευγάρι της Τουρκίας με την Πολωνία θα διασταυρωθεί με τον νικητή του δικού μας προημιτελικού, εκεί όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Λιθουανία για μία θέση στα ημιτελικά.