Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.
Μετά τον Κώστα Σλούκα και ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις στα τουρκικά ΜΜΕ που βρίσκονται στη Λετονία, ενόψει φυσικά του μεγάλου ημιτελικού του Eurobasket 2025, ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την αντίστοιχη ομάδα της Τουρκίας την Παρασκευή (12/9, 21:00).
Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε πως όποια ομάδα βρεθεί στην καλύτερα μέρα και είναι πιο καλά προετοιμασμένη πνευματικά και τακτικά τότε θα είναι κι εκείνη που θα κερδίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
Παράλληλα είπε πως δεν έχει ετοιμάσει ειδικό πλάνο για την αντιμετώπιση του «αστέρα» της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν, τόνισε πως έχει πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον ευχαρίστησε δημόσια για τα καλά λόγια που είπε προς το πρόσωπό του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης για το Ελλάδα – Τουρκία
Για το παιχνίδι: «Δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά. Είναι ένα παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Νιώθω πολύ όμορφα που δεν έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε για μετάλλιο».
Για τον Αλπερέν Σενγκούν: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια. Έχουμε παίξει τόσα πολλά ματς, οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, οπότε η ομάδα που θα είναι σε καλύτερη μέρα θα κερδίσει».
Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν: «Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, έχουμε πολύ καλή σχέση και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για τα καλά του λόγια, είναι σημαντικό να έρχονται από αυτόν αυτά τα λόγια. O καθένας θέλει να προετοιμάζει την ομάδα και την κατάσταση για τον εαυτό του».
