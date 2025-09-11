sports betsson
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:33

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
Η Ελλάδα κοντράρεται με την Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής (12/9, 21:00) για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 και όπως είναι φυσικό, ο Κώστας Σλούκας, έχοντας αγωνιστεί για πέντε χρόνια στη Φενέρμπαχτσε ήταν το κεντρικό πρόσωπο από πλευράς ελληνικής ομάδας για τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο 35χρονος γκαρντ αναφέρθηκε στο τι πρέπει να προσέξει η Εθνική μας απέναντι στους Τούρκους, στη σχέση του με τον προπονητή τους Εργκίν Αταμάν και επιπλέον εξήγησε οτι το παιχνίδι αυτό έχει από μόνο του μεγάλη σημασία και δεν είναι ξεχωριστό επειδή ο ίδιος φόρεσε τη φανέλα της Φενέρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολλά χρόνια είμαστε στην τετράδα. Είναι μεγάλες οι στιγμές, έχω αγωνία, έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και τον προπονητή μου στον Παναθηναϊκό, που είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για 40 λεπτά.

Για μένα οι τακτικές περνάνε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Για μένα μετρά περισσότερο το ποιος το θέλει περισσότερο, το πάθος, τα ριμπάουντ και οι λεπτομέρειες που σου δίνουν πλεονέκτημα σε τέτοια παιχνίδια, Και φυσικά χρειάζεσαι και λίγη τύχη».

Για την τουρκική ομάδα: «Έχουν μια ταλαντούχα ομάδα, έναν εξαιρετικό προπονητή στον πάγκο, το πιο σημαντικό είναι να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να μην δώσουμε εύκολα καλάθια, γιατί είναι πολύ καλοί στον αιφνιδιασμό. Κι έχουν κι έναν σπουδαίο ψηλό, που πρέπει να περιορίσουμε γιατί κυριαρχεί στα παιχνίδια και θέλει προσοχή».

Για το γεγονός ότι έχει περάσει πέντε χρόνια στη Φενέρμπαχτσε: «Για μένα δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Το παιχνίδι από μόνο του είναι ξεχωριστό, είμαστε στα ημιτελικά. Σέβομαι την πενταετία που πέρασα στη Φενέρμπαχτσε, σέβομαι τους πάντες, αλλά αύριο θα είναι μια μεγάλη μάχη».

Για το αν θυμάται τον προημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ του 2009: «Παρακολουθούσα εκείνο το παιχνίδι, με τον κόουτς να παίζει τότε. Δεν σκεφτόμαστε πόσα χρόνια πέρασαν για να είμαστε ξανά εδώ, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και ανυπομονούμε».

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπάσκετ 11.09.25

Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία
Le Monde 11.09.25

Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία

Με τις 500 μεγαλύτερες περιουσίες στη Γαλλία να αντιστοιχούν στο 42% του ΑΕΠ της χώρας, η δημοσιονομική σωτηρία είναι κάτι παραπάνω από εμφανές που βρίσκεται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Είπα-ξείπα 11.09.25

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» - Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πρώτα δείγματα 11.09.25

Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης - Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα ευρήματα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι. Γκρίζα τα σύννεφα για το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τις αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και Πάφο, αλλά και για την επιστροφή του κόσμου στο φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

