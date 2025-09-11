Σλούκας: «Πρώτη φορά παίζω τετράδα με την Εθνική – Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου»

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για την αυριανή (12/9, 21:00) «μάχη» με την Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Ο Κώστας Σλούκας έκανε δηλώσεις στους Έλληνες απεσταλμένους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί σε τετράδα με την Ελλάδα και επικεντρώνεται στο ματς που είναι πολύ σημαντικό για το έθνος.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Σλούκας:

«Δεν κοιτάω τα προηγούμενα παιχνίδια και τη διάκριση. Κοιτάω το παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για το έθνος. Νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Για το γεγονός πως έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του: «Για εμάς είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε στον προηγούμενο χιαστί θα πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη. Είναι μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι για εμάς.. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, αλλά με χτυπητές αδυναμίες».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία στη φετινή ομάδα. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι φέρνει μια έξτρα σιγουριά. Όλοι είμαστε έτοιμοι πνευματικά γιατί οι σφαλιάρες από το παρελθόν έχουν μείνει στο μυαλό μας. Υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι που είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου»

Για το γεγονός ότι ξέρει τον τρόπο τακτικής του Έργκιν Αταμάν: «Θα είμαι τελείως ευθύς. Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι κι αν πούμε στο βίντεο ή να προετοιμαστούμε είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Όπως έχω πει και παλιότερα δεν είναι η αρχή, αλλά ποιος θα πάρει το υπόλοιπο παιχνίδι, τις 50-50 μπάλες, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, οι επιλογές μας να είναι καλές, να μην δεχτούμε εύκολα καλάθια. Και ποιος το θέλει πιο πολύ. Αυτά είναι που κρίνουν και ποιος το θέλει πιο πολύ. Σε τέτοια παιχνίδια αυτά είναι τα σημαντικά και όχι τόσο τα τακτικά. Ναι μεν τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια».