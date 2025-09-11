sports betsson
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σλούκας: «Πρώτη φορά παίζω τετράδα με την Εθνική – Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου»
Μπάσκετ 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:51

Σλούκας: «Πρώτη φορά παίζω τετράδα με την Εθνική – Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με την Τουρκία, τονίζοντας πως επικεντρώνεται στο παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για το έθνος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για την αυριανή (12/9, 21:00) «μάχη» με την Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Ο Κώστας Σλούκας έκανε δηλώσεις στους Έλληνες απεσταλμένους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί σε τετράδα με την Ελλάδα και επικεντρώνεται στο ματς που είναι πολύ σημαντικό για το έθνος.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Σλούκας:

«Δεν κοιτάω τα προηγούμενα παιχνίδια και τη διάκριση. Κοιτάω το παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για το έθνος. Νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Για το γεγονός πως έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του: «Για εμάς είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε στον προηγούμενο χιαστί θα πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη. Είναι μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι για εμάς.. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, αλλά με χτυπητές αδυναμίες».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία στη φετινή ομάδα. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι φέρνει μια έξτρα σιγουριά. Όλοι είμαστε έτοιμοι πνευματικά γιατί οι σφαλιάρες από το παρελθόν έχουν μείνει στο μυαλό μας. Υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι που είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου»

Για το γεγονός ότι ξέρει τον τρόπο τακτικής του Έργκιν Αταμάν: «Θα είμαι τελείως ευθύς. Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι κι αν πούμε στο βίντεο ή να προετοιμαστούμε είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Όπως έχω πει και παλιότερα δεν είναι η αρχή, αλλά ποιος θα πάρει το υπόλοιπο παιχνίδι, τις 50-50 μπάλες, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, οι επιλογές μας να είναι καλές, να μην δεχτούμε εύκολα καλάθια. Και ποιος το θέλει πιο πολύ. Αυτά είναι που κρίνουν και ποιος το θέλει πιο πολύ. Σε τέτοια παιχνίδια αυτά είναι τα σημαντικά και όχι τόσο τα τακτικά. Ναι μεν τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια».

Headlines:
World
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Αμετάβλητα τα επιτόκια

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Αμετάβλητα τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
Ο Γιάννης… κυνηγάει τον «Νικ»: Πώς ο Αντετοκούνμπο μπορεί να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ του Γκάλη στα Eurobasket (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Ο Γιάννης… κυνηγάει τον «Νικ»: Πώς ο Αντετοκούνμπο μπορεί να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ του Γκάλη στα Eurobasket (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ασταμάτητος και βρίσκεται στο... κατόπι του θρύλου των Eurobasket, Νίκου Γκάλη – Οι 25αρες του Greek Freak, ο Έλληνας «Θεός» και η χαοτική διαφορά με τους υπόλοιπους.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Εθνική Ελλάδας: «Πετάνε» για Ρίγα πάνω από 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ για τον ημιτελικό με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

«Πετάνε» για Ρίγα πάνω από 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ για τον ημιτελικό με την Τουρκία

Η Εθνική μας ομάδα παίζει σπουδαίο ματς το βράδυ της Παρασκευής με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό και αναμένονται 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ από Αθήνα…

Σύνταξη
LIVE ο προημιτελικός: Γερμανία – Σλοβενία
Μπάσκετ 10.09.25

LIVE ο προημιτελικός: Γερμανία – Σλοβενία

LIVE: Γερμανία – Σλοβενία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβενία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα
Έρευνα Randstad 11.09.25

Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα

Νέα έρευνα σε 15 χώρες, δείχνει ότι οι νέοι εργαζόμενο της Gen Z δύσκολα στεριώνουν σε μια δουλειά. Ενώ αναζητούν την εργασιακή δέσμευση, τους διώχνουν οι χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη προοπτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25

Αύριο συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
Διπλή προδοσία 11.09.25

Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει «σοκαριστεί πραγματικά» από τις ενέργειες του Ισραήλ, καθώς ο ίδιος και οι σύμβουλοί του εκτιμούν ότι η επίθεση πλήττει και τις ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΔΕΘ και εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΚΚΕ για τα νέα πρότζεκτ και σχέδια που αφορούν στην Έκθεση

Σύνταξη
Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Οξύ ζήτημα» 11.09.25

Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης

«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25

Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή
Συνάντηση με Αγγελούδη 11.09.25

Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή

«Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων
Πρώτο κουδούνι 11.09.25

ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων

«Για το καλό της εκπαίδευσης», το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει 'επιτελικά' και να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς» για την κάλυψη των κενών

Σύνταξη
«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
Θεός, φωνές, λεφτά 11.09.25

«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Τζον Λένον στην είσοδο του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού
Ελλάδα 11.09.25

Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού

Ο γονέας του 15χρονου κοριτσιού, που έσπασε πρώτο τη σιωπή του, μιλά στο in για τα όσα του αφηγήθηκε πως έζησε η ίδια του η κόρη, στα χέρια του 59χρονου επιχειρηματία.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο