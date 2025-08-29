Σλούκας: «Με ιντριγκάρει να εκπροσωπώ την πατρίδα μου και όλους τους Έλληνες»

Η Ελλάδα πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία και έτσι έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της στο Eurobasket.

Ο Κώστας Σλούκας, εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του με την Εθνική, αλλά και στην παρουσία του κόσμου.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Σλούκας:

«Το βασικότερο πράγμα που πρέπει να βρούμε, είναι το πως θα ανοίξουμε διαδρόμους στον Γιάννη για να κάνουμε πιο εύκολο το παιχνίδι μας. Γιατί οι αντίπαλοι πάντα θα βάζουν δυο και τρία κορμιά μπροστά του και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον βοηθήσουμε.

Πρέπει να βάζουμε λιθαράκι προς βελτίωση. Ελπίζω να μην έχουμε ξανά αυτά τα νεκρά διαστήματα. Θα δούμε στο βίντεο τι κάναμε λάθος. Θεωρώ πως όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δε μπορείς από τώρα να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει στον επόμενο γύρο.

Με ιντριγκάρει να εκπροσωπώ την πατρίδα μου και όλους τους Έλληνες. Το ότι παίζουμε στην Κύπρο μας έδωσε έξτρα boost, είμαι πολύ χαρούμενος για όλους τους συμπαίκτες μου».