Σλούκας: «Παίξαμε καλή άμυνα, περιορίσαμε τα ατού τους, ελέγξαμε και τα ριμπάουντ»

H Ελλάδα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ισραήλ και να πάρει την πρόκριση στη φάση των προημιτελικών του Eurobasket. O Κώστας Σλούκας, που ήταν από τους πρωταγωνιστές, μίλησε για την προσέγγιση της Εθνικής, ξεκαθάρισε ότι οι αγώνες δεν είναι μόνο σουτ αλλά και πολλά άλλα, ενώ τέλος αναφέρθηκε στη Λιθουανία.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Σλούκας:

Για το ότι ήταν το καθαρό μυαλό της Εθνικής: «Ναι ήταν σκληρός αντίπαλος. Το όνομα Ισραήλ δεν φοβίζει αλλά ήταν επικίνδυνη ομάδα. Ελέγξαμε το παιχνίδι αρκετά καλά αν εξαιρέσεις την αρχή που δεχθήκαμε κάποια εύκολα καλάθια. Παίξαμε καλή άμυνα, περιορίσαμε τα ατού τους, ελέγξαμε και τα ριμπάουντ. Ήταν μια solid νίκη».

Για το ότι δεν πετύχαμε τα τρίποντα αλλά πήραμε τα ριμπάουντ: «Υπάρχει μια παραφιλολογία ότι πρέπει να βάλουμε τα σουτ. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα σουτ. Έπρεπε να έχουμε καλές επιλογές, είναι άμυνα, ριμπάουντ, hustling. Είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση».

Για το αν θέλουν να πάνε μέχρι τέλους τον αγώνα: «Προφανώς όλα τα παιδιά θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Χαμηλά το κεφάλι. Με τη Λιθουανία είναι απαιτητικό παιχνίδι. Θα ξεκουραστούμε. Να δούμε τα λάθη μας, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ειδικά στην εμφάνισή μας στο πρώτο μέρος. Και λίγο στο τέλος μπορούσαμε να σταθούμε καλύτερα για να καθαρίσουμε το παιχνίδι».

Για τη Λιθουανία: «Είναι κορμιά, βαριά δυνατή ομάδα. Θα μας προετοιμάσει ο κόουτς».