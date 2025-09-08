sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Σλούκας: «Παίξαμε καλή άμυνα, περιορίσαμε τα ατού τους, ελέγξαμε και τα ριμπάουντ»
Μπάσκετ 08 Σεπτεμβρίου 2025

Σλούκας: «Παίξαμε καλή άμυνα, περιορίσαμε τα ατού τους, ελέγξαμε και τα ριμπάουντ»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τη νίκη της Εθνικής επί του Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Σύνταξη
A
A
H Ελλάδα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ισραήλ και να πάρει την πρόκριση στη φάση των προημιτελικών του Eurobasket. O Κώστας Σλούκας, που ήταν από τους πρωταγωνιστές, μίλησε για την προσέγγιση της Εθνικής, ξεκαθάρισε ότι οι αγώνες δεν είναι μόνο σουτ αλλά και πολλά άλλα, ενώ τέλος αναφέρθηκε στη Λιθουανία.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Σλούκας:

Για το ότι ήταν το καθαρό μυαλό της Εθνικής: «Ναι ήταν σκληρός αντίπαλος. Το όνομα Ισραήλ δεν φοβίζει αλλά ήταν επικίνδυνη ομάδα. Ελέγξαμε το παιχνίδι αρκετά καλά αν εξαιρέσεις την αρχή που δεχθήκαμε κάποια εύκολα καλάθια. Παίξαμε καλή άμυνα, περιορίσαμε τα ατού τους, ελέγξαμε και τα ριμπάουντ. Ήταν μια solid νίκη».

Για το ότι δεν πετύχαμε τα τρίποντα αλλά πήραμε τα ριμπάουντ: «Υπάρχει μια παραφιλολογία ότι πρέπει να βάλουμε τα σουτ. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα σουτ. Έπρεπε να έχουμε καλές επιλογές, είναι άμυνα, ριμπάουντ, hustling. Είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση».

Για το αν θέλουν να πάνε μέχρι τέλους τον αγώνα: «Προφανώς όλα τα παιδιά θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Χαμηλά το κεφάλι. Με τη Λιθουανία είναι απαιτητικό παιχνίδι. Θα ξεκουραστούμε. Να δούμε τα λάθη μας, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ειδικά στην εμφάνισή μας στο πρώτο μέρος. Και λίγο στο τέλος μπορούσαμε να σταθούμε καλύτερα για να καθαρίσουμε το παιχνίδι».

Για τη Λιθουανία: «Είναι κορμιά, βαριά δυνατή ομάδα. Θα μας προετοιμάσει ο κόουτς».

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Μπάσκετ 07.09.25

Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Την παραίτησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» από το Eurobasket.

Σύνταξη
Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»
Μπάσκετ 07.09.25

Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»

Με 42 πόντους και εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερα του NBA, o... τελευταίος βασιλιάς του παγκόσμιου μπάσκετ, Λούκα Ντόντσιτς, απέκλεισε την Ιταλία και έστειλε τη Σλοβενία στους «8» του Eurobasket, όπου περιμένει η Γερμανία.

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)
Μπάσκετ 07.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)

Η Γαλλία έπεσε θύμα μιας ακόμη έκπληξης στο Eurobasket γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Γεωργία και ο εκνευρισμός των «τρικολόρ» ήταν εμφανής μετά το τέλος του αγώνα, όταν ο Γιαμπουσέλε είχε ένα επεισόδιο με Γεωργιανό δημοσιογράφο.

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
Μετέφερε καυσόξυλα 08.09.25

Στις φλόγες νταλίκα μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή της στο διάζωμα της Εθνικής

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά δέχθηκε σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
