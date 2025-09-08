Σαρωτικός: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε το Ισραήλ με 37 πόντους (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε... σμπαράλια το Ισραήλ και έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση της Εθνικής στα προημιτελικά του Eurobasket.
Για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε της προσπάθειας της Εθνικής και ήταν ο κορυφαίος στη νίκη-πρόκριση με 84-79 επί του Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket.
Ο «Greek Freak» έκανε πλάκα στους αντιπάλους του στα 29.04 που έμεινε στο παρκέ έχοντας 37 πόντους με 18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 1 τάπα και 37 βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης.
Δείτε το βίντεο:
With Giannis, the magical happens.
WHAT A CONNECTION BY GREECE! 🤯🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/756WhckgRl
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Με λίγα λόγια κυριάρχησε στο παρκέ και δεν άφησε περιθώρια στους Ισραηλινούς για να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν τη ζημιά στην Εθνική.
This man, unstoppable.#EuroBasket | #MakeYourMark https://t.co/SA2yfCp0QR pic.twitter.com/JwWeDBN9Ln
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Και τώρα Λιθουανία, με τον Γιάννη να δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει την Ελλάδα στα μετάλλια, σε μία διοργάνωση άλλωστε που επιτρέπει όνειρα
GIANNIS IS FREAKING 😱#EuroBasket pic.twitter.com/iQWTnCwfDb
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Μια μυθική εμφάνιση από τον Γιάννη, που οδηγεί εκ του ασφαλούς την Εθνική σε ένα από τα μετάλλια.
HERE COMES THE GREEK FREAK 🇬🇷#EUROBASKET pic.twitter.com/MKDlQNT49a
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
