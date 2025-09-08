Σαρωτικός: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε το Ισραήλ με 37 πόντους (vid)

Για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε της προσπάθειας της Εθνικής και ήταν ο κορυφαίος στη νίκη-πρόκριση με 84-79 επί του Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Ο «Greek Freak» έκανε πλάκα στους αντιπάλους του στα 29.04 που έμεινε στο παρκέ έχοντας 37 πόντους με 18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 1 τάπα και 37 βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε το βίντεο:

Με λίγα λόγια κυριάρχησε στο παρκέ και δεν άφησε περιθώρια στους Ισραηλινούς για να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν τη ζημιά στην Εθνική.

Και τώρα Λιθουανία, με τον Γιάννη να δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει την Ελλάδα στα μετάλλια, σε μία διοργάνωση άλλωστε που επιτρέπει όνειρα

Μια μυθική εμφάνιση από τον Γιάννη, που οδηγεί εκ του ασφαλούς την Εθνική σε ένα από τα μετάλλια.