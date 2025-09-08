Σπανούλης: «Το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις λύσεις στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ»
Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη σπουδαία νίκη - πρόκριση της Εθνικής μας στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Η Εθνική μας ομάδα προσπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και πλέον επικεντρώνεται στην μάχη των «8» με την Λιθουανία, εκεί όπου θα κριθεί η είσοδός μας στη ζώνη των μεταλλίων. Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και αναφέρθηκε στη νευρικότητα των παικτών, ενώ τόνισε πως το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις λύσεις όταν δεν μπαίνουν τα σουτ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:
Για την εμφάνιση με το Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά: «Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι σήμερα, ήμασταν νευρικοί, αλλά είναι λογικό είναι το πρώτο ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τις λύσεις σε αυτούς τους αγώνες ακόμα και στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ. Ήμασταν αρκετά καλοί στο τρανζίσιον και στο ριμπάουντ. Πρέπει να δούμε μερικά κομμάτια για να τα βελτιώσουμε και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι».
Για την κυριαρχία στα ριμπάουντ: «Είπα και πριν, στον αιφνιδιασμό και στα ριμπάουντ ήμασταν πολύ καλοί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πίεση και κάποιες στιγμές παίξαμε λίγο αργά, έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα».
Για το ματς με τη Λιθουανία την Τρίτη: «Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε σχεδόν δύο ημέρες, γιατί την Τρίτη παίζουμε θεωρητικά αργά. Θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι».
Για το κίνητρο που έχουν οι Έλληνες διεθνείς: «Προφανώς και έχουν κίνητρο, έχουμε προετοιμαστεί καλά και έχουμε έρθει έτοιμοι στο τουρνουά».
