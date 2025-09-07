Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Ο παράγοντας «Χ» στο παιχνίδι με το Ισραήλ (vid)

Σπουδαία εμφάνιση από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με το Ισραήλ, για τους «16» του Eurobasket 2025, με τον νεαρό άσο να έρχεται από τον πάγκο και να βοηθάει τα μέγιστα την γαλανόλευκη στη τεράστια νίκη – πρόκριση με 84-79.

Ο 19χρονος φόργουορντ άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον τεχνικό της γαλανόλευκης, αποδεικνύοντας περίτρανα γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους (2/4 δίποντα και 1/1 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 16:14 λεπτά που παρέμεινε στο παρκέ, με τον νεαρό άσο να εξελίσσεται στον απόλυτο X-Factor για την Εθνική μας ομάδα.

Τα νούμερά του

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Ισπανία, που μας έδωσε την πρόκριση στους «16», όπως και στην πρεμιέρα με την Ιταλία, αλλά είχε παίξει απέναντι σε Κύπρο (12 π., 8 ριμπ.) και Γεωργία (4 π., 4 ριμπ.).

Είναι ένας από τους παίκτες, που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να κερδίζει το απλόχερο χειροκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και όλων των Ελλήνων, που απόλαυσαν την σπουδαία του εμφάνιση.