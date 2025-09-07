Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Ο παράγοντας «Χ» στο παιχνίδι με το Ισραήλ (vid)
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι με το Ισραήλ και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον τεχνικό της γαλανόλευκης, Βασίλη Σπανούλη.
- Είμαστε χειρότεροι ψηφοφόροι επειδή... διαβάζουμε λιγότερα βιβλία
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
- «Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Σπουδαία εμφάνιση από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με το Ισραήλ, για τους «16» του Eurobasket 2025, με τον νεαρό άσο να έρχεται από τον πάγκο και να βοηθάει τα μέγιστα την γαλανόλευκη στη τεράστια νίκη – πρόκριση με 84-79.
Ο 19χρονος φόργουορντ άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον τεχνικό της γαλανόλευκης, αποδεικνύοντας περίτρανα γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους (2/4 δίποντα και 1/1 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 16:14 λεπτά που παρέμεινε στο παρκέ, με τον νεαρό άσο να εξελίσσεται στον απόλυτο X-Factor για την Εθνική μας ομάδα.
REMEMBER THE NAME:
ALEXANDROS SAMODUROV 🇬🇷#EUROBASKET pic.twitter.com/GWRWOrbJc1
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Τα νούμερά του
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Ισπανία, που μας έδωσε την πρόκριση στους «16», όπως και στην πρεμιέρα με την Ιταλία, αλλά είχε παίξει απέναντι σε Κύπρο (12 π., 8 ριμπ.) και Γεωργία (4 π., 4 ριμπ.).
Είναι ένας από τους παίκτες, που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να κερδίζει το απλόχερο χειροκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και όλων των Ελλήνων, που απόλαυσαν την σπουδαία του εμφάνιση.
- Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
- Σλούκας: «Παίξαμε καλή άμυνα, περιορίσαμε τα ατού τους, ελέγξαμε και τα ριμπάουντ»
- Το εντυπωσιακό σκίτσο που έφτιαξε η FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (pic)
- Σαρωτικός: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε το Ισραήλ με 37 πόντους (vid)
- Ο Γιάννης «πέταξε» από τη γη στο… διάστημα
- Σπανούλης: «Το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις λύσεις στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις