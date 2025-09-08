Το εντυπωσιακό σκίτσο που έφτιαξε η FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (pic)

Η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση των «8» του Eurobasket 2025 μετά την επικράτησή της επί του Ισραήλ με 84-79. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα της Εθνικής.

Η εμφάνιση του «Greak Freak» ήταν τόσο κυριαρχική που η FIBA αναρτούσε συνεχώς για εκείνον κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα στο τέλος, ανέβασε και ένα εντυπωσιακό σκίτσο με τον Έλληνα σούπερ σταρ να καρφώνει αναφέροντας: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος. Είμαι πεπεισμένος».

Η ανάρτηση της FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Ο «Greek Freak» έκανε πλάκα στους αντιπάλους του στα 29.04 που έμεινε στο παρκέ έχοντας 37 πόντους με 18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 1 τάπα και 37 βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης.